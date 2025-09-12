https://1prime.ru/20250912/gosty-862162065.html

Новые ГОСТы по детскому питанию вступают в силу в октябре

2025-09-12T02:50+0300

общество

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ряд новых ГОСТов по детскому питанию вступает в силу в октябре: они будут регулировать такие продукты, как рыбные консервы, вареная ветчина и мороженое рыбное филе, - РИА Новости ознакомилось с их содержанием. ГОСТы содержат рекомендации по визуальным и вкусовым характеристикам такой продукции. В частности, в документе по рыбным консервам отмечается, что при выкладывании из упаковки они должны представлять собой не растекающуюся или слегка растекающуюся однородную массу. Вкус должен быть свойственным вареной рыбе, быть несоленым или слегка соленым, наличие примесей не допускается. Массовая доля белка для рыбных консервов должна составлять 8-15%, жира - 5-11%, массовая доля поваренной соли не должна превышать 0,4%, а крахмала - 3%. В ГОСТе по вареной ветчине отмечается, что она должна представлять собой ровный батон без бульонно-жировых отеков, текстура должна быть плотной и упругой. При этом допускается наличие небольшого количества влаги в упаковках под вакуумом. А в ГОСТе по мороженому рыбному филе подробно описывается, какой должна быть упаковка, а также сроки годности в месяцах для филе из различных видов рыбы. Для многих позиций они составляют 12 месяцев, но будут меньше в зависимости от типа упаковки. Согласно текстам документов, дата введения их в действие - 1 октября этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

