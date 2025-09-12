Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский принц Гарри прибыл на Украину - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250912/guardian-862170093.html
Британский принц Гарри прибыл на Украину
Британский принц Гарри прибыл на Украину - 12.09.2025, ПРАЙМ
Британский принц Гарри прибыл на Украину
Британский принц Гарри приехал на Украину, сообщает газета Guardian. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T09:17+0300
2025-09-12T09:26+0300
политика
украина
киев
принц гарри
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Британский принц Гарри приехал на Украину, сообщает газета Guardian. Отмечается, что Гарри приехал в Киев после приглашения украинского правительства. "Во время визита в столицу Украины он и команда фонда Invictus Games намерены детально обсудить инициативы по поддержке и реабилитации раненых", - говорится в публикации. Сам Гарри отметил, что перед визитом спросил о возможности поездки у правительства Британии и у супруги. Отмечается, что во время визита Гарри планирует встретиться с премьером Украины Юлией Свириденко.
https://1prime.ru/20250912/ukraina-862164952.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_fc8ec69052d091cb21c73928b1f75c00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, принц гарри
Политика, УКРАИНА, Киев, принц Гарри
09:17 12.09.2025 (обновлено: 09:26 12.09.2025)
 
Британский принц Гарри прибыл на Украину

Guardian: британский принц Гарри прибыл в Киев

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Британский принц Гарри приехал на Украину, сообщает газета Guardian.
Отмечается, что Гарри приехал в Киев после приглашения украинского правительства.
"Во время визита в столицу Украины он и команда фонда Invictus Games намерены детально обсудить инициативы по поддержке и реабилитации раненых", - говорится в публикации.
Сам Гарри отметил, что перед визитом спросил о возможности поездки у правительства Британии и у супруги.
Отмечается, что во время визита Гарри планирует встретиться с премьером Украины Юлией Свириденко.
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
На Западе рассказали, как МВФ вскрыл многомиллиардный просчет Киева
07:35
 
ПолитикаУКРАИНАКиевпринц Гарри
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала