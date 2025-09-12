https://1prime.ru/20250912/guardian-862170093.html
Британский принц Гарри прибыл на Украину
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Британский принц Гарри приехал на Украину, сообщает газета Guardian. Отмечается, что Гарри приехал в Киев после приглашения украинского правительства. "Во время визита в столицу Украины он и команда фонда Invictus Games намерены детально обсудить инициативы по поддержке и реабилитации раненых", - говорится в публикации. Сам Гарри отметил, что перед визитом спросил о возможности поездки у правительства Британии и у супруги. Отмечается, что во время визита Гарри планирует встретиться с премьером Украины Юлией Свириденко.
