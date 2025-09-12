Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Японский индекс Nikkei 225 обновляет рекорд второй день подряд - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250912/indeks--862165315.html
Японский индекс Nikkei 225 обновляет рекорд второй день подряд
Японский индекс Nikkei 225 обновляет рекорд второй день подряд - 12.09.2025, ПРАЙМ
Японский индекс Nikkei 225 обновляет рекорд второй день подряд
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром поднимаются, а японский Nikkei 225 второй день подряд обновляет рекордное... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T08:11+0300
2025-09-12T08:11+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
пекин
nikkei
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром поднимаются, а японский Nikkei 225 второй день подряд обновляет рекордное значение за счет динамики компаний полупроводниковой промышленности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,24%, до 3 884,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2 473,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,54%, до 26 487 пунктов. Австралийский S&amp;P/ASX 200 увеличивается на 0,76%, до 8 872 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,33%, до 3 388,54 пункта. Японский Nikkei 225 в то же время растёт на 1,03%, до 44 830,5 пункта, а ранее в ходе торгов индекс достиг нового исторического рекорда в 44 923 пунктов, после рекорда также и накануне. На динамику индекса оказывает положительное влияние акции японских компаний в сфере полупроводниковой промышленности: бумаги Advantest дорожают на 1,86%, Tokyo Electron - 5,44%. "Advantest стремится к новым рекордам, и некоторое восстановление позиций производителей полупроводникового оборудования, которые ранее незначительно дешевели, могут оказать существенное положительное влияние на Nikkei", - цитирует агентство Блумберг генерального директора SBI Securities Хидеюки Судзуки (Hideyuki Suzuki). Инвесторы также будут оценивать итоги семнадцатой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 14-го созыва, которая проходит в Пекине с 8 по 12 сентября. В ходе нее депутаты рассматривают ряд законопроектов, в том числе об атомной энергии и о чрезвычайных ситуациях.
https://1prime.ru/20250909/atr-861989524.html
азиатско-тихоокеанский регион
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_112:0:3968:2892_1920x0_80_0_0_3076e08c80a6715b78fc2437a6ef8544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, пекин, nikkei, shenzhen composite, hang seng index
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, Пекин, Nikkei, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
08:11 12.09.2025
 
Японский индекс Nikkei 225 обновляет рекорд второй день подряд

Японский индекс Nikkei 225 второй день подряд обновляет исторический рекорд

© AFP / Toru Yamanaka%Табло Токийской фондовой биржи
%Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
© AFP / Toru Yamanaka
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром поднимаются, а японский Nikkei 225 второй день подряд обновляет рекордное значение за счет динамики компаний полупроводниковой промышленности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,24%, до 3 884,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2 473,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,54%, до 26 487 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,76%, до 8 872 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,33%, до 3 388,54 пункта.
Японский Nikkei 225 в то же время растёт на 1,03%, до 44 830,5 пункта, а ранее в ходе торгов индекс достиг нового исторического рекорда в 44 923 пунктов, после рекорда также и накануне. На динамику индекса оказывает положительное влияние акции японских компаний в сфере полупроводниковой промышленности: бумаги Advantest дорожают на 1,86%, Tokyo Electron - 5,44%.
"Advantest стремится к новым рекордам, и некоторое восстановление позиций производителей полупроводникового оборудования, которые ранее незначительно дешевели, могут оказать существенное положительное влияние на Nikkei", - цитирует агентство Блумберг генерального директора SBI Securities Хидеюки Судзуки (Hideyuki Suzuki).
Инвесторы также будут оценивать итоги семнадцатой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 14-го созыва, которая проходит в Пекине с 8 по 12 сентября. В ходе нее депутаты рассматривают ряд законопроектов, в том числе об атомной энергии и о чрезвычайных ситуациях.
%Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда
9 сентября, 07:56
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионПекинNikkeiShenzhen CompositeHang Seng Index
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала