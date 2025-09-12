https://1prime.ru/20250912/indeks--862165315.html

Японский индекс Nikkei 225 обновляет рекорд второй день подряд

Японский индекс Nikkei 225 обновляет рекорд второй день подряд - 12.09.2025, ПРАЙМ

Японский индекс Nikkei 225 обновляет рекорд второй день подряд

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром поднимаются, а японский Nikkei 225 второй день подряд обновляет рекордное... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T08:11+0300

2025-09-12T08:11+0300

2025-09-12T08:11+0300

экономика

рынок

торги

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

пекин

nikkei

shenzhen composite

hang seng index

https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром поднимаются, а японский Nikkei 225 второй день подряд обновляет рекордное значение за счет динамики компаний полупроводниковой промышленности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,24%, до 3 884,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2 473,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,54%, до 26 487 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,76%, до 8 872 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,33%, до 3 388,54 пункта. Японский Nikkei 225 в то же время растёт на 1,03%, до 44 830,5 пункта, а ранее в ходе торгов индекс достиг нового исторического рекорда в 44 923 пунктов, после рекорда также и накануне. На динамику индекса оказывает положительное влияние акции японских компаний в сфере полупроводниковой промышленности: бумаги Advantest дорожают на 1,86%, Tokyo Electron - 5,44%. "Advantest стремится к новым рекордам, и некоторое восстановление позиций производителей полупроводникового оборудования, которые ранее незначительно дешевели, могут оказать существенное положительное влияние на Nikkei", - цитирует агентство Блумберг генерального директора SBI Securities Хидеюки Судзуки (Hideyuki Suzuki). Инвесторы также будут оценивать итоги семнадцатой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 14-го созыва, которая проходит в Пекине с 8 по 12 сентября. В ходе нее депутаты рассматривают ряд законопроектов, в том числе об атомной энергии и о чрезвычайных ситуациях.

https://1prime.ru/20250909/atr-861989524.html

азиатско-тихоокеанский регион

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, пекин, nikkei, shenzhen composite, hang seng index