Годовая инфляция в Германии ускорилась до 2,2%, считают аналитики

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) в пятницу, 12 сентября, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В то же время Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Ожидается, что в июле показатель не изменился в месячном выражении и вырос на 1,1% в годовом. В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в сентябре показатель снизился до 58 пунктов с 58,2 пункта месяцем ранее. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
