Годовая инфляция в Германии по итогам августа ускорилась - 12.09.2025
Годовая инфляция в Германии по итогам августа ускорилась
2025-09-12T09:28+0300
2025-09-12T09:28+0300
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,2% с уровня месяцем ранее в 2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с предварительной оценкой. В августе индекс потребительских цен, согласно окончательным данным, вырос на 0,1%, что также совпало с предварительными данными. Пот этом базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) осталась на уровне в 2,7%. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,5% после 2,2% месяцем ранее. Цены на энергоносители сократились на 2,4% после снижения на 3,4% месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 3,1% в годовом выражении, на товары - на 1,3%. В то же время индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательным данным, поднялся на 2,1%, в том числе в августе - на 0,1%.
09:28 12.09.2025
 
Годовая инфляция в Германии по итогам августа ускорилась

Годовая инфляция в Германии в августе ускорилась до 2,2%

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,2% с уровня месяцем ранее в 2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
В августе индекс потребительских цен, согласно окончательным данным, вырос на 0,1%, что также совпало с предварительными данными.
Пот этом базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) осталась на уровне в 2,7%. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,5% после 2,2% месяцем ранее. Цены на энергоносители сократились на 2,4% после снижения на 3,4% месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 3,1% в годовом выражении, на товары - на 1,3%.
В то же время индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательным данным, поднялся на 2,1%, в том числе в августе - на 0,1%.
