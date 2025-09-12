Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не виновата". На Западе признали изменение отношения к России - 12.09.2025
https://1prime.ru/20250912/italiya-862213860.html
"Не виновата". На Западе признали изменение отношения к России
"Не виновата". На Западе признали изменение отношения к России - 12.09.2025, ПРАЙМ
"Не виновата". На Западе признали изменение отношения к России
Победа Дональда Трампа на выборах в США дала возможность итальянским политикам, включая лидера "Лиги" и вице-премьера Маттео Сальвини, открыто выражать... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T20:14+0300
2025-09-12T20:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/41/758924110_0:28:640:388_1920x0_80_0_0_902139be76fb5a66dc430d726144f246.jpg
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/41/758924110_73:0:640:425_1920x0_80_0_0_dec7387b5a6bfcaa750f6795dd3aae3d.jpg
1920
1920
true
20:14 12.09.2025
 
"Не виновата". На Западе признали изменение отношения к России

The Economist: в Италии растет поддержка пророссийских настроений

© flickr.com / Ed YourdonФлаг Италии
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Флаг Италии. Архивное фото
© flickr.com / Ed Yourdon
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на выборах в США дала возможность итальянским политикам, включая лидера "Лиги" и вице-премьера Маттео Сальвини, открыто выражать недовольство курсом НАТО и демонстрировать симпатии к России, пишет The Economist.
"Многие итальянцы считают, что Россия не виновата во всем, и значительной части избирателей не нравится идея участия Италии в конфликте с Россией", — говорится в публикации.
В Италии заявили о вреде бюрократии для Евросоюза
14 июля, 10:59
14 июля, 10:59
Издание отмечает, что правые политики Италии давно высказывали одобрение традиционной политике Владимира Путина, его борьбе с ЛГБТ*-движением и защите консервативных ценностей. После возвращения Трампа Сальвини почувствовал себя увереннее: он заявляет, что Украина не способна победить, и призывает Владимира Зеленского к переговорам с Россией. В прошлом месяце он резко выступил против инициативы Франции о вводе европейских войск на Украину.
"Иди туда, если хочешь. Надень шлем, куртку, возьми винтовку и отправляйся в Украину", — язвительно обратился Сальвини к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
В этом году в Италии предстоят выборы в семи регионах. По данным опроса Youtrend, 60% сторонников "Лиги" против предоставления Киеву гарантий безопасности. Среди избирателей партии Джорджи Мелони доля противников поддержки Украины составляет около трети.
Ранее Сальвини подчеркивал, что итальянцы не будут отправляться воевать на Украину. По его словам, страна должна сосредоточиться на борьбе с нелегальной миграцией и исламским экстремизмом, а не на мнимой "угрозе со стороны России".
* ЛГБТ-движение признано в России экстремистским и запрещено.
В Италии предупредили о последствиях санкций против России
9 июня, 15:53
9 июня, 15:53
 
The Economist НАТО Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский ФРАНЦИЯ ИТАЛИЯ УКРАИНА
 
 
