Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода
2025-09-12T06:57+0300
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Под новые санкции Японии попали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особая экономическая зона "Алабуга" и международный детский центр "Артек", свидетельствует пресс-релиз японского МИД.
В документе отмечается, что для этих организаций предусматривается ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.
Всего в новом списке 52 организации и 10 физических лиц из РФ и три организации из Белоруссии. Санкции введены в связи с ситуацией на Украине.
Кроме этого, в санкционный список включены президент Фонда Ахмата Кадырова, мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, советник в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Владимир Хромов, бывший руководитель "ЧВК Вагнер Центр" Алексей Тенсин, бывший председатель совета директоров российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров и другие.
В их отношении будут действовать такие меры, как заморозка активов в случае их обнаружения, а также ограничения на финансовые транзакции.
