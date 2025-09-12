https://1prime.ru/20250912/japonija-862164058.html

Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода

Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода - 12.09.2025, ПРАЙМ

Япония ввела санкции против "Движения первых" и Тульского оружейного завода

Добавлены подробности после третьего абзаца. | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T06:57+0300

2025-09-12T06:57+0300

2025-09-12T06:57+0300

экономика

мировая экономика

япония

рф

белоруссия

рамзан кадыров

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862164058.jpg?1757649468

Добавлены подробности после третьего абзаца. ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Под новые санкции Японии попали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особая экономическая зона "Алабуга" и международный детский центр "Артек", свидетельствует пресс-релиз японского МИД. В документе отмечается, что для этих организаций предусматривается ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии. Всего в новом списке 52 организации и 10 физических лиц из РФ и три организации из Белоруссии. Санкции введены в связи с ситуацией на Украине. Кроме этого, в санкционный список включены президент Фонда Ахмата Кадырова, мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, советник в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Владимир Хромов, бывший руководитель "ЧВК Вагнер Центр" Алексей Тенсин, бывший председатель совета директоров российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров и другие. В их отношении будут действовать такие меры, как заморозка активов в случае их обнаружения, а также ограничения на финансовые транзакции.

япония

рф

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, япония, рф, белоруссия, рамзан кадыров, мид