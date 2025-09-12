https://1prime.ru/20250912/kaliningrad-862163622.html
В аэропорту Калининграда могут изменить расписание рейсов
В аэропорту Калининграда могут изменить расписание рейсов
2025-09-12T05:51+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Корректировки возможны в расписании рейсов в аэропорту Калининграда из-за ограничений в воздушном пространстве Ленобласти, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
бизнес, калининград, ленинградская область, росавиация
