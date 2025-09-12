Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскритиковали Каллас из-за ее заявления о России - 12.09.2025
На Западе раскритиковали Каллас из-за ее заявления о России
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Западные пользователи бурно отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о продлении санкционных мер против России, опубликованное в социальной сети Х. "Как будто ваши санкции ещё значимы для России. Она движется вперёд", — отметил пользователь с ником paradise solutions. Другой комментатор Markku Hongisto выразил сомнения в профессионализме Каллас. "Каждый день мы получаем всё больше свидетельств вашей так называемой "политической" бездарности. Похоже, всё, на что вы годитесь, это приготовление котлет", — добавил он. В России неоднократно утверждали, что страна справится с давлением от санкций, которые Запад начал применять против России несколько лет назад и продолжает наращивать. В Москве подчеркивали, что у Запада не хватает смелости признать провал санкционного курса в отношении РФ. Даже на Западе звучали заявления о неэффективности антироссийских санкций. Владимир Путин ранее утверждал, что политика ограничения и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкционные меры нанесли серьёзный урон мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
17:04 12.09.2025
 

На Западе раскритиковали Каллас из-за ее заявления о России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Западные пользователи бурно отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о продлении санкционных мер против России, опубликованное в социальной сети Х.
"Как будто ваши санкции ещё значимы для России. Она движется вперёд", — отметил пользователь с ником paradise solutions.
Другой комментатор Markku Hongisto выразил сомнения в профессионализме Каллас.
"Каждый день мы получаем всё больше свидетельств вашей так называемой "политической" бездарности. Похоже, всё, на что вы годитесь, это приготовление котлет", — добавил он.
В России неоднократно утверждали, что страна справится с давлением от санкций, которые Запад начал применять против России несколько лет назад и продолжает наращивать. В Москве подчеркивали, что у Запада не хватает смелости признать провал санкционного курса в отношении РФ. Даже на Западе звучали заявления о неэффективности антироссийских санкций.
Владимир Путин ранее утверждал, что политика ограничения и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкционные меры нанесли серьёзный урон мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.
