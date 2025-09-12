https://1prime.ru/20250912/kosmos-862215468.html

"Не говорите Урсуле". Журналист высмеял фон дер Ляйен из-за России

"Не говорите Урсуле". Журналист высмеял фон дер Ляйен из-за России - 12.09.2025, ПРАЙМ

"Не говорите Урсуле". Журналист высмеял фон дер Ляйен из-за России

Пока Европа пытается представить Россию как страну в упадке, Москва успешно запускает ракеты и отправляет грузы на МКС, написал в соцсети Х журналист Чей... | 12.09.2025, ПРАЙМ

россия

москва

сша

европа

урсула фон дер ляйен

марк рютте

мкс

нато

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Пока Европа пытается представить Россию как страну в упадке, Москва успешно запускает ракеты и отправляет грузы на МКС, написал в соцсети Х журналист Чей Боуз."Вы же говорили, что у России якобы заканчивается потенциал. Так почему же она только что запустила ракету "Союз-2.1а" с космодрома Байконур? Она доставит грузовой корабль "Прогресс МС-32" на Международную космическую станцию. Только не говорите об этом Урсуле", — саркастично отметил Боуз.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что промышленный сектор России переживает спад. Аналогичные заявления делал и генсек НАТО Марк Рютте, утверждая, что российские космические технологии уступают западным.Между тем ракета "Союз-2.1а" в четверг вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-32". Он доставит на станцию более 2,5 тонн необходимых материалов: топливо для дозаправки систем, питьевую воду, продукты, азот, медикаменты и санитарные средства, а также свыше 200 килограммов оборудования для научных исследований. В числе полезной нагрузки — новый скафандр для выхода в открытый космос.Ранее в мае глава космических операций США генерал Ченс Зальцман признал, что американские военные сталкиваются с нехваткой финансирования для конкуренции с Россией и Китаем в космической сфере. По его словам, Москва и Пекин за последние годы значительно продвинулись в развитии технологий и наращивании потенциала, а США необходимо больше ресурсов для сохранения лидерства.

москва

сша

европа

2025

россия, москва, сша, европа, урсула фон дер ляйен, марк рютте, мкс, нато