"Не говорите Урсуле". Журналист высмеял фон дер Ляйен из-за России
"Не говорите Урсуле". Журналист высмеял фон дер Ляйен из-за России - 12.09.2025, ПРАЙМ
"Не говорите Урсуле". Журналист высмеял фон дер Ляйен из-за России
Пока Европа пытается представить Россию как страну в упадке, Москва успешно запускает ракеты и отправляет грузы на МКС, написал в соцсети Х журналист Чей... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T21:36+0300
2025-09-12T21:36+0300
россия
москва
сша
европа
урсула фон дер ляйен
марк рютте
мкс
нато
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Пока Европа пытается представить Россию как страну в упадке, Москва успешно запускает ракеты и отправляет грузы на МКС, написал в соцсети Х журналист Чей Боуз."Вы же говорили, что у России якобы заканчивается потенциал. Так почему же она только что запустила ракету “Союз-2.1а” с космодрома Байконур? Она доставит грузовой корабль “Прогресс МС-32” на Международную космическую станцию. Только не говорите об этом Урсуле", — саркастично отметил Боуз.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что промышленный сектор России переживает спад. Аналогичные заявления делал и генсек НАТО Марк Рютте, утверждая, что российские космические технологии уступают западным.Между тем ракета "Союз-2.1а" в четверг вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-32". Он доставит на станцию более 2,5 тонн необходимых материалов: топливо для дозаправки систем, питьевую воду, продукты, азот, медикаменты и санитарные средства, а также свыше 200 килограммов оборудования для научных исследований. В числе полезной нагрузки — новый скафандр для выхода в открытый космос.Ранее в мае глава космических операций США генерал Ченс Зальцман признал, что американские военные сталкиваются с нехваткой финансирования для конкуренции с Россией и Китаем в космической сфере. По его словам, Москва и Пекин за последние годы значительно продвинулись в развитии технологий и наращивании потенциала, а США необходимо больше ресурсов для сохранения лидерства.
21:36 12.09.2025
 
"Не говорите Урсуле". Журналист высмеял фон дер Ляйен из-за России

Боуз напомнил главе Еврокомиссии о запуске "Союза" на фоне заявлений о кризисе в РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Пленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Пока Европа пытается представить Россию как страну в упадке, Москва успешно запускает ракеты и отправляет грузы на МКС, написал в соцсети Х журналист Чей Боуз.
"Вы же говорили, что у России якобы заканчивается потенциал. Так почему же она только что запустила ракету "Союз-2.1а" с космодрома Байконур? Она доставит грузовой корабль "Прогресс МС-32" на Международную космическую станцию. Только не говорите об этом Урсуле", — саркастично отметил Боуз.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
"Поражение НАТО". В США рассказали, каких изменений в зоне СВО боится Запад
20:21
20:21
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что промышленный сектор России переживает спад. Аналогичные заявления делал и генсек НАТО Марк Рютте, утверждая, что российские космические технологии уступают западным.
Между тем ракета "Союз-2.1а" в четверг вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-32". Он доставит на станцию более 2,5 тонн необходимых материалов: топливо для дозаправки систем, питьевую воду, продукты, азот, медикаменты и санитарные средства, а также свыше 200 килограммов оборудования для научных исследований. В числе полезной нагрузки — новый скафандр для выхода в открытый космос.
Ранее в мае глава космических операций США генерал Ченс Зальцман признал, что американские военные сталкиваются с нехваткой финансирования для конкуренции с Россией и Китаем в космической сфере. По его словам, Москва и Пекин за последние годы значительно продвинулись в развитии технологий и наращивании потенциала, а США необходимо больше ресурсов для сохранения лидерства.
Ледовая переправа через Енисей - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
"Проломит не только лед". В США оценили потенциал российского ледокола
20:18
20:18
 
РОССИЯ МОСКВА США ЕВРОПА Урсула фон дер Ляйен Марк Рютте МКС НАТО
 
 
