В ГД предложили льготы предприятиям, выстраивающим демографическую политику

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Необходимо предоставить предприятиям, выстраивающим демографическую политику, налоговые льготы и преференции, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Предприятия за счет своей прибыли создают условия для поддержки семьи. Что мы предлагаем со своей стороны? Мы предлагаем налоговые льготы и иные преференции для предприятий, которые выстраивают демографическую политику на своем предприятии", - сказала Кузнецова в ходе дискуссионной площадке "Дело семейное: традиционные ценности через общее дело" на форуме социальных инноваций регионов. По ее словам, это возможно сделать через конкурсные формы поддержки или совместные фестивали.
