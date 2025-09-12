Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили льготы предприятиям, выстраивающим демографическую политику - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250912/kuznetsova-862193327.html
В ГД предложили льготы предприятиям, выстраивающим демографическую политику
В ГД предложили льготы предприятиям, выстраивающим демографическую политику - 12.09.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили льготы предприятиям, выстраивающим демографическую политику
Необходимо предоставить предприятиям, выстраивающим демографическую политику, налоговые льготы и преференции, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T14:32+0300
2025-09-12T14:32+0300
экономика
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Необходимо предоставить предприятиям, выстраивающим демографическую политику, налоговые льготы и преференции, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Предприятия за счет своей прибыли создают условия для поддержки семьи. Что мы предлагаем со своей стороны? Мы предлагаем налоговые льготы и иные преференции для предприятий, которые выстраивают демографическую политику на своем предприятии", - сказала Кузнецова в ходе дискуссионной площадке "Дело семейное: традиционные ценности через общее дело" на форуме социальных инноваций регионов. По ее словам, это возможно сделать через конкурсные формы поддержки или совместные фестивали.
https://1prime.ru/20250912/gd--862184046.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
14:32 12.09.2025
 
В ГД предложили льготы предприятиям, выстраивающим демографическую политику

Кузнецова: предприятиям, выстраивающим демографическую политику, нужны льготы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Необходимо предоставить предприятиям, выстраивающим демографическую политику, налоговые льготы и преференции, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Предприятия за счет своей прибыли создают условия для поддержки семьи. Что мы предлагаем со своей стороны? Мы предлагаем налоговые льготы и иные преференции для предприятий, которые выстраивают демографическую политику на своем предприятии", - сказала Кузнецова в ходе дискуссионной площадке "Дело семейное: традиционные ценности через общее дело" на форуме социальных инноваций регионов.
По ее словам, это возможно сделать через конкурсные формы поддержки или совместные фестивали.
Дума
В ГД подготовили поправку к проекту перерасчета пенсий многодетным матерям
12:52
 
ЭкономикаРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала