Лавров рассказал о важности конкурса "Интервидение"

2025-09-12T12:00+0300
2025-09-12T12:00+0300
2025-09-12T12:00+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. "Интервидение" - важное событие международного значения, где творчество, искусство являются инструментами сохранения культурного суверенитета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Конкурс "Интервидение" – это не просто музыкальное соревнование, а важное событие международного значения, где творчество, искусство становятся важнейшим инструментом дипломатии, сохранения культурного суверенитета, укрепления взаимопонимания между народами", - сказал он в видеообращении участникам международного музыкального конкурса "Интервидение". Лавров добавил, что к "Интервидению" сегодня приковано внимание международного медиасообщества - журналисты из более чем 25 стран мира аккредитованы на конкурс.
