Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал о важности конкурса "Интервидение" - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/lavrov--862180282.html
Лавров рассказал о важности конкурса "Интервидение"
Лавров рассказал о важности конкурса "Интервидение" - 12.09.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о важности конкурса "Интервидение"
"Интервидение" - важное событие международного значения, где творчество, искусство являются инструментами сохранения культурного суверенитета, заявил министр... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:00+0300
2025-09-12T12:00+0300
россия
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861042846_0:222:2340:1538_1920x0_80_0_0_1d64150f6eb2ba9d88ac3d4d0d06e647.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. "Интервидение" - важное событие международного значения, где творчество, искусство являются инструментами сохранения культурного суверенитета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Конкурс "Интервидение" – это не просто музыкальное соревнование, а важное событие международного значения, где творчество, искусство становятся важнейшим инструментом дипломатии, сохранения культурного суверенитета, укрепления взаимопонимания между народами", - сказал он в видеообращении участникам международного музыкального конкурса "Интервидение". Лавров добавил, что к "Интервидению" сегодня приковано внимание международного медиасообщества - журналисты из более чем 25 стран мира аккредитованы на конкурс.
https://1prime.ru/20250821/intervidenie-861035136.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861042846_105:0:2261:1617_1920x0_80_0_0_3ae21d9c2b6451f48b2da2ff780b2cef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей лавров
РОССИЯ, Сергей Лавров
12:00 12.09.2025
 
Лавров рассказал о важности конкурса "Интервидение"

Лавров назвал «Интервидение» важным событием международного значения

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлава МИД России С.Лавров
Глава МИД России С.Лавров - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Глава МИД России С.Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. "Интервидение" - важное событие международного значения, где творчество, искусство являются инструментами сохранения культурного суверенитета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Конкурс "Интервидение" – это не просто музыкальное соревнование, а важное событие международного значения, где творчество, искусство становятся важнейшим инструментом дипломатии, сохранения культурного суверенитета, укрепления взаимопонимания между народами", - сказал он в видеообращении участникам международного музыкального конкурса "Интервидение".
Лавров добавил, что к "Интервидению" сегодня приковано внимание международного медиасообщества - журналисты из более чем 25 стран мира аккредитованы на конкурс.
Флаги США
Стало известно, кто представит США на музыкальном конкурсе "Интервидение"
21 августа, 11:30
 
РОССИЯСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала