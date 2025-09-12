https://1prime.ru/20250912/lavrov--862180282.html

Лавров рассказал о важности конкурса "Интервидение"

Лавров рассказал о важности конкурса "Интервидение"

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. "Интервидение" - важное событие международного значения, где творчество, искусство являются инструментами сохранения культурного суверенитета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Конкурс "Интервидение" – это не просто музыкальное соревнование, а важное событие международного значения, где творчество, искусство становятся важнейшим инструментом дипломатии, сохранения культурного суверенитета, укрепления взаимопонимания между народами", - сказал он в видеообращении участникам международного музыкального конкурса "Интервидение". Лавров добавил, что к "Интервидению" сегодня приковано внимание международного медиасообщества - журналисты из более чем 25 стран мира аккредитованы на конкурс.

