Соблазны и скрытые риски: особенности азиатской логистики

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. На российский логистический рынок хлынули китайские перевозчики, предлагая тарифы на 20-30% ниже рыночных. За стремительной экспансией, которую фиксируют все участники отрасли, часто скрываются серые схемы, риски и искусственный демпинг. какие подводные камни ждут российских участников ВЭД при выборе такого партнера и чем это явление грозит отрасли?
В последнее время мы наблюдаем глобальное поглощение логистического рынка китайскими компаниями. Российские импортеры ежедневно получают десятки писем с предложениями перевезти товар по железной дороге, автотранспортом или мультимодальными маршрутами. Цены при этом выглядят весьма привлекательно, зачастую значительно ниже, чем у российских конкурентов.
Причины понятны. В Китае государство дотирует развитие железнодорожных перевозок, что снижает их себестоимость. Банки предлагают компаниям дешевый лизинг по ставке 3–5%, тогда как в России — 27–30%. Часть китайских перевозчиков на российском рынке работает по "серым схемам": не платят в систему "Платон", уходят от налогов и штрафов за перегруз. Вместо разрешенных 20–22 тонн такие фуры перевозят до 35 тонн. Все это делает их ставки искусственно заниженными.
В таких условиях российским компаниям сложно конкурировать. Китайские перевозчики опираются на субсидии и льготное финансирование, им легко входить на рынок, в то время как отечественным игрокам сделать это практически невозможно. Более того, в приграничных районах все чаще можно увидеть китайские грузовики, а машины с российскими номерами, напротив, становятся редкостью.
Однако за видимой выгодой часто скрываются неприятные долгосрочные последствия. Импортеры сталкиваются с задержками поставок на недели, повреждениями или потерей части груза. Обещанная цена может удвоиться: посредники добавляют расходы на хранение, упаковку или таможенное оформление. Бывает и так, что за перевозчиком оказывается перекупщик без собственной техники. В результате сроки срываются, качество перевозки страдает, а бизнес теряет клиентов.
Важно понимать: подозрительно низкая цена — повод насторожиться. Отсутствие лицензии или регистрационных документов — уже причина отказаться от сделки. Даже с внешне солидным подрядчиком безопаснее начинать с тестовых поставок, предварительно проверив всю информацию через открытые реестры — это позволит сэкономить бюджет и нервы.
В данной ситуации российским логистическим операторам важно сделать ставку на консолидацию, цифровизацию и премиальное качество сервиса, а импортерам – работать не с теми, кто обещает минимальную ставку, а с проверенными компаниями, у которых есть репутация, прозрачные тарифы и инфраструктура по обе стороны границы.
Автор - генеральный директор международной логистической компании Holding Finance Broker Татьяна Кулябина
