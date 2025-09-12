Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России планируют отправку к Луне семи автоматических станций
2025-09-12T12:16+0300
2025-09-12T12:16+0300
технологии
россия
ран
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Федеральный проект "Космическая наука" предусматривает отправку к Луне семи автоматических станций до 2036 года, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный. "Федеральный проект "Наука", в нём есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются", - сказал Зелёный в эфире телеканала "Россия 24".
технологии, россия, ран
Технологии, РОССИЯ, РАН
12:16 12.09.2025
 
В России планируют отправку к Луне семи автоматических станций

Россия планирует отправить к Луне семь автоматических станций до 2036 года

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна
Луна. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Федеральный проект "Космическая наука" предусматривает отправку к Луне семи автоматических станций до 2036 года, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный.
"Федеральный проект "Наука", в нём есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются", - сказал Зелёный в эфире телеканала "Россия 24".
ТехнологииРОССИЯРАН
 
 
