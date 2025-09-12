https://1prime.ru/20250912/luna-862181726.html

В России планируют отправку к Луне семи автоматических станций

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Федеральный проект "Космическая наука" предусматривает отправку к Луне семи автоматических станций до 2036 года, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный. "Федеральный проект "Наука", в нём есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются", - сказал Зелёный в эфире телеканала "Россия 24".

