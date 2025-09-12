https://1prime.ru/20250912/med--862167932.html
Медь дорожает на новостях из Китая
Медь дорожает на новостях из Китая - 12.09.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на новостях из Китая
Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, готовясь завершить и всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T08:54+0300
2025-09-12T08:54+0300
2025-09-12T08:54+0300
экономика
рынок
торги
пекин
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, готовясь завершить и всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.49 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,62% - до 4,687доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки меди суммарно поднялись уже почти на 3%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,38% - до 10 051,5 доллара, алюминия - на 1,85%, до 2 673,5 доллара, стоимость цинка - на 0,47%, до 2 900 долларов. Рынок меди в особенности ожидает итогов семнадцатой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 14-го созыва, которая проходит в Пекине с 8 по 12 сентября. В ходе нее депутаты рассматривают ряд законопроектов, в том числе об атомной энергии и о чрезвычайных ситуациях. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за решениями относительно экономики и политики страны.
https://1prime.ru/20250912/zoloto--862167763.html
пекин
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, пекин, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, Пекин, КИТАЙ, Comex
Медь дорожает на новостях из Китая
Медь дорожает, готовясь завершить неделю в плюсе
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, готовясь завершить и всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex
дорожает на 0,62% - до 4,687доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
При этом с начала недели котировки меди суммарно поднялись уже почти на 3%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,38% - до 10 051,5 доллара, алюминия - на 1,85%, до 2 673,5 доллара, стоимость цинка - на 0,47%, до 2 900 долларов.
Рынок меди в особенности ожидает итогов семнадцатой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 14-го созыва, которая проходит в Пекине
с 8 по 12 сентября. В ходе нее депутаты рассматривают ряд законопроектов, в том числе об атомной энергии и о чрезвычайных ситуациях.
Китай
- крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за решениями относительно экономики и политики страны.
Золото дорожает в пятницу утром