Медь дорожает на новостях из Китая - 12.09.2025
Медь дорожает на новостях из Китая
Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, готовясь завершить и всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
2025-09-12T08:54+0300
2025-09-12T08:54+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, готовясь завершить и всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.49 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,62% - до 4,687доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки меди суммарно поднялись уже почти на 3%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,38% - до 10 051,5 доллара, алюминия - на 1,85%, до 2 673,5 доллара, стоимость цинка - на 0,47%, до 2 900 долларов. Рынок меди в особенности ожидает итогов семнадцатой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 14-го созыва, которая проходит в Пекине с 8 по 12 сентября. В ходе нее депутаты рассматривают ряд законопроектов, в том числе об атомной энергии и о чрезвычайных ситуациях. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за решениями относительно экономики и политики страны.
08:54 12.09.2025
 
Медь дорожает на новостях из Китая

Медь дорожает, готовясь завершить неделю в плюсе

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
Медь. Архивное фото
© Unsplash/Ra Dragon
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в пятницу утром, готовясь завершить и всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,62% - до 4,687доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
При этом с начала недели котировки меди суммарно поднялись уже почти на 3%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,38% - до 10 051,5 доллара, алюминия - на 1,85%, до 2 673,5 доллара, стоимость цинка - на 0,47%, до 2 900 долларов.
Рынок меди в особенности ожидает итогов семнадцатой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 14-го созыва, которая проходит в Пекине с 8 по 12 сентября. В ходе нее депутаты рассматривают ряд законопроектов, в том числе об атомной энергии и о чрезвычайных ситуациях.
Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за решениями относительно экономики и политики страны.
