В МИД назвали санкции против России самоцелью Брюсселя
2025-09-12T14:30+0300
2025-09-12T14:30+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против России исчерпаны, но антироссийские санкции превратились в самоцель Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ. "По-моему, уже ясно даже гражданам Европейского союза, что санкции антироссийские для Брюсселя превратились в самоцель... Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против нашей страны, они, если говорить по большому счету, исчерпаны. Они (европейцы - ред.) перебрали уже практически все варианты реализации своей болезненной концепции по нанесению ущерба, как они придумали, нашей экономике, нашей обороноспособности", - сказала она в ходе брифинга. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
14:30 12.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против России исчерпаны, но антироссийские санкции превратились в самоцель Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ.
"По-моему, уже ясно даже гражданам Европейского союза, что санкции антироссийские для Брюсселя превратились в самоцель... Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против нашей страны, они, если говорить по большому счету, исчерпаны. Они (европейцы - ред.) перебрали уже практически все варианты реализации своей болезненной концепции по нанесению ущерба, как они придумали, нашей экономике, нашей обороноспособности", - сказала она в ходе брифинга.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
