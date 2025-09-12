https://1prime.ru/20250912/mid-862191985.html
В МИД назвали санкции против России самоцелью Брюсселя
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против России исчерпаны, но антироссийские санкции превратились в самоцель Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ. "По-моему, уже ясно даже гражданам Европейского союза, что санкции антироссийские для Брюсселя превратились в самоцель... Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против нашей страны, они, если говорить по большому счету, исчерпаны. Они (европейцы - ред.) перебрали уже практически все варианты реализации своей болезненной концепции по нанесению ущерба, как они придумали, нашей экономике, нашей обороноспособности", - сказала она в ходе брифинга. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
МИД: возможности Брюсселя по расширению санкций против России исчерпаны
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против России исчерпаны, но антироссийские санкции превратились в самоцель Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ.
"По-моему, уже ясно даже гражданам Европейского союза, что санкции антироссийские для Брюсселя превратились в самоцель... Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против нашей страны, они, если говорить по большому счету, исчерпаны. Они (европейцы - ред.) перебрали уже практически все варианты реализации своей болезненной концепции по нанесению ущерба, как они придумали, нашей экономике, нашей обороноспособности", - сказала она в ходе брифинга.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.