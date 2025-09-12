https://1prime.ru/20250912/minpromtorg-862175597.html
В Минпромторге прокомментировали введение маркировки на чай и кофе
В Минпромторге прокомментировали введение маркировки на чай и кофе - 12.09.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге прокомментировали введение маркировки на чай и кофе
Существенного роста цен на чай и кофе с введением маркировки не ожидается с учетом опыта введения обязательной маркировки на другие товары, сообщили журналистам | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T10:38+0300
2025-09-12T10:38+0300
2025-09-12T10:38+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/76/763017684_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_a0274dc524e0aa3fa750f08bf076ef4c.jpg
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Существенного роста цен на чай и кофе с введением маркировки не ожидается с учетом опыта введения обязательной маркировки на другие товары, сообщили журналистам в Минпромторге РФ. "Маркировка средствами идентификации уже введена в отношении 31 товарной группы и доказала свою эффективность в борьбе с незаконным оборотом продукции. Решение правительства Российской Федерации о поэтапном введении обязательной маркировки завариваемых напитков начиная с 1 сентября 2025 года принято в соответствии с поручением президента Российской Федерации... С учетом опыта введения обязательной маркировки на иные товарные группы существенного роста цен на данную продукцию в связи с введением обязательной маркировки не ожидается", - пояснили в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что маркировка является для потребителей возможностью купить легальный и безопасный продукт, а для бизнеса представляет собой прозрачные и честные условия конкуренции. "По результатам проведенных тестирований установлено, что размеры упаковки, содержащей более 18 граммов, позволяют наносить средство идентификации с соблюдением требований к качеству нанесения в целях обеспечения его считывания техническими средствами", - пояснили в Минпромторге РФ. По данным ведомства, введение обязательной маркировки уже позволило "обелить" рынки упакованной воды на 78%, а молочной продукции – на 24% в 2024 году по сравнению с 2022 годом. Ранее в пятницу газета "Известия" сообщила, что производители чая и кофе предупредили о возможных сбоях в поставках из-за неготовности к введению обязательной маркировки.
https://1prime.ru/20250809/matcha-860505966.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/76/763017684_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_ffdbd1e552a3f7b481de55809a52eed5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
В Минпромторге прокомментировали введение маркировки на чай и кофе
Минпромторг: рост цен на чай и кофе с введением маркировки не ожидается
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Существенного роста цен на чай и кофе с введением маркировки не ожидается с учетом опыта введения обязательной маркировки на другие товары, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
"Маркировка средствами идентификации уже введена в отношении 31 товарной группы и доказала свою эффективность в борьбе с незаконным оборотом продукции. Решение правительства Российской Федерации о поэтапном введении обязательной маркировки завариваемых напитков начиная с 1 сентября 2025 года принято в соответствии с поручением президента Российской Федерации... С учетом опыта введения обязательной маркировки на иные товарные группы существенного роста цен на данную продукцию в связи с введением обязательной маркировки не ожидается", - пояснили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что маркировка является для потребителей возможностью купить легальный и безопасный продукт, а для бизнеса представляет собой прозрачные и честные условия конкуренции.
"По результатам проведенных тестирований установлено, что размеры упаковки, содержащей более 18 граммов, позволяют наносить средство идентификации с соблюдением требований к качеству нанесения в целях обеспечения его считывания техническими средствами", - пояснили в Минпромторге РФ.
По данным ведомства, введение обязательной маркировки уже позволило "обелить" рынки упакованной воды на 78%, а молочной продукции – на 24% в 2024 году по сравнению с 2022 годом.
Ранее в пятницу газета "Известия" сообщила, что производители чая и кофе предупредили о возможных сбоях в поставках из-за неготовности к введению обязательной маркировки.
В России вырос спрос на чай матча