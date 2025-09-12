В Минпромторге прокомментировали введение маркировки на чай и кофе

https://1prime.ru/20250912/minpromtorg-862175597.html

МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Существенного роста цен на чай и кофе с введением маркировки не ожидается с учетом опыта введения обязательной маркировки на другие товары, сообщили журналистам в Минпромторге РФ. "Маркировка средствами идентификации уже введена в отношении 31 товарной группы и доказала свою эффективность в борьбе с незаконным оборотом продукции. Решение правительства Российской Федерации о поэтапном введении обязательной маркировки завариваемых напитков начиная с 1 сентября 2025 года принято в соответствии с поручением президента Российской Федерации... С учетом опыта введения обязательной маркировки на иные товарные группы существенного роста цен на данную продукцию в связи с введением обязательной маркировки не ожидается", - пояснили в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что маркировка является для потребителей возможностью купить легальный и безопасный продукт, а для бизнеса представляет собой прозрачные и честные условия конкуренции. "По результатам проведенных тестирований установлено, что размеры упаковки, содержащей более 18 граммов, позволяют наносить средство идентификации с соблюдением требований к качеству нанесения в целях обеспечения его считывания техническими средствами", - пояснили в Минпромторге РФ. По данным ведомства, введение обязательной маркировки уже позволило "обелить" рынки упакованной воды на 78%, а молочной продукции – на 24% в 2024 году по сравнению с 2022 годом. Ранее в пятницу газета "Известия" сообщила, что производители чая и кофе предупредили о возможных сбоях в поставках из-за неготовности к введению обязательной маркировки.

