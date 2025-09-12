https://1prime.ru/20250912/moldaviya-862194307.html

КИШИНЕВ, 12 сен - ПРАЙМ. Молдавии нужно брать пример с Грузии, чтобы так же активно защищать национальные интересы перед лицом Брюсселя, заявил экс-президент республики, один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Ранее президент Румынии Никушор Дан в интервью телеканалу Pro TV заявил, что если пророссийские силы победят, то Молдавия может повторить путь Грузии. По его словам, подобное развитие событий может заблокировать европейский курс республики. Заявление румынского политика поддержали и молдавские власти. "Партия "Действие и солидарность" пугает людей, что в случае нашей победы "в Молдове будет как в Грузии". Брюсселю не нравится, что нынешнее руководство Грузии слишком "прогрузинское", а не просоросовское и не проглобалистское. Я же считаю, что то, как власти Грузии соблюдают свои национальные интересы, должно стать для Молдовы примером", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он отметил, что Грузия сумела сохранить нейтралитет и отказалась присоединиться к санкциям против России. "Это не помешало ей (Грузии - ред.) показать экономический успех за последние три года. Тем временем Молдавия стремительно превращается в банановую республику", - добавил Додон. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

