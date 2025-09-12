https://1prime.ru/20250912/moskva-862160963.html

В Москве пройдет жеребьевка конкурса "Интервидение"

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Жеребьевка международного музыкального конкурса "Интервидение" состоится в национальном центре "Россия" в Москве в пятницу. Так, в ходе торжественной церемонии жеребьевки будет определен порядок выступлений участников на финальном шоу конкурса "Интервидение". Событие соберет более 350 участников, среди которых иностранные делегации, представители оргкомитета и наблюдательного совета конкурса, послы "Интервидения". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

