В Москве пройдет жеребьевка конкурса "Интервидение"
В Москве пройдет жеребьевка конкурса "Интервидение" - 12.09.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет жеребьевка конкурса "Интервидение"
Жеребьевка международного музыкального конкурса "Интервидение" состоится в национальном центре "Россия" в Москве в пятницу. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T00:20+0300
2025-09-12T00:20+0300
2025-09-12T00:20+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Жеребьевка международного музыкального конкурса "Интервидение" состоится в национальном центре "Россия" в Москве в пятницу.
Так, в ходе торжественной церемонии жеребьевки будет определен порядок выступлений участников на финальном шоу конкурса "Интервидение". Событие соберет более 350 участников, среди которых иностранные делегации, представители оргкомитета и наблюдательного совета конкурса, послы "Интервидения".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
