МВД предупредило о мошенничестве под видом покупки продуктов для пожилых - 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Мошенники под видом покупки продуктов для пожилого человека заставляют гражданина включить демонстрацию экрана телефона, после чего воруют пароли и коды доступа от банка, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Гражданину поступает звонок или сообщение от лица, представляющегося потенциальным работодателем. Периодически предлагается вакансия "помощника для пожилого человека". В числе основных обязанностей - регулярная покупка продуктов. После получения предварительного согласия злоумышленник под предлогом удобства для составления списков покупок и перевода денег предлагает продолжить общение в мессенджере", - говорится в сообщении. Отмечается, что для вида злоумышленник обсуждает с гражданином список покупок, после чего ему поступает сфальсифицированное СМС, имитирующее сообщение от банка о зачислении на счет значительной суммы денег. Правоохранители предупреждают, что данное уведомление является фиктивным и призвано создать у гражданина ощущение подлинной финансовой операции и доверия к "работодателю". "Под предлогом необходимости предоставления отчета о получении денег злоумышленник в ходе телефонного разговора настоятельно требует включить функцию демонстрации экрана мобильного устройства для "подтверждения чека", - рассказывают в управлении. В ведомстве пояснили, что в процессе демонстрации экрана злоумышленник получает пароли, коды доступа и push-уведомления от банковских приложений пользователя. "Чтобы обезопасить себя, рекомендуем избегать использования функции демонстрации экрана. Особенно при общении с незнакомыми людьми", - заключили правоохранители.

