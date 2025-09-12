https://1prime.ru/20250912/nabiullina-862199839.html

Ставки по вкладам должны компенсировать инфляцию, заявила Набиуллина

Ставки по вкладам должны компенсировать инфляцию, заявила Набиуллина - 12.09.2025, ПРАЙМ

Ставки по вкладам должны компенсировать инфляцию, заявила Набиуллина

Ставки по вкладам должны компенсировать будущую инфляцию, текущее снижение закономерно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T16:16+0300

2025-09-12T16:16+0300

2025-09-12T16:16+0300

финансы

банки

рф

эльвира набиуллина

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859941096_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_90f906b49dff5bb1626660d98d66aaab.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ставки по вкладам должны компенсировать будущую инфляцию, текущее снижение закономерно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы прекрасно понимаем, что ставки по вкладам, для того чтобы быть привлекательными, должны компенсировать будущую инфляцию. И, принимая решение по ключевой ставке, мы делаем таким образом, чтобы ставки по депозитам защищали сбережения от инфляции. Мы для этого действительно отслеживаем, внимательно следим за динамикой ставок по банковским депозитам", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. "Ставки по коротким депозитам обычно следуют за ключевой ставкой или ожиданиями изменения ключевой ставки. Но по длинным депозитам ставки сейчас ниже, потому что на них влияет не только ожидание на короткую перспективу снижения ставок, но и ожидание того, что в целом ставки будут снижаться вплоть до нейтрального уровня в 2027 году. И в этом смысле снижение ставок по депозитам выглядит вполне закономерно", - добавила Набиуллина.

https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862199438.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, эльвира набиуллина, банк россия