Ставки по вкладам должны компенсировать инфляцию, заявила Набиуллина - 12.09.2025
Ставки по вкладам должны компенсировать инфляцию, заявила Набиуллина
2025-09-12T16:16+0300
2025-09-12T16:16+0300
финансы
банки
рф
эльвира набиуллина
банк россия
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ставки по вкладам должны компенсировать будущую инфляцию, текущее снижение закономерно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы прекрасно понимаем, что ставки по вкладам, для того чтобы быть привлекательными, должны компенсировать будущую инфляцию. И, принимая решение по ключевой ставке, мы делаем таким образом, чтобы ставки по депозитам защищали сбережения от инфляции. Мы для этого действительно отслеживаем, внимательно следим за динамикой ставок по банковским депозитам", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. "Ставки по коротким депозитам обычно следуют за ключевой ставкой или ожиданиями изменения ключевой ставки. Но по длинным депозитам ставки сейчас ниже, потому что на них влияет не только ожидание на короткую перспективу снижения ставок, но и ожидание того, что в целом ставки будут снижаться вплоть до нейтрального уровня в 2027 году. И в этом смысле снижение ставок по депозитам выглядит вполне закономерно", - добавила Набиуллина.
16:16 12.09.2025
 
Ставки по вкладам должны компенсировать инфляцию, заявила Набиуллина

Набиуллина: ставки по вкладам должны компенсировать будущую инфляцию

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ставки по вкладам должны компенсировать будущую инфляцию, текущее снижение закономерно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы прекрасно понимаем, что ставки по вкладам, для того чтобы быть привлекательными, должны компенсировать будущую инфляцию. И, принимая решение по ключевой ставке, мы делаем таким образом, чтобы ставки по депозитам защищали сбережения от инфляции. Мы для этого действительно отслеживаем, внимательно следим за динамикой ставок по банковским депозитам", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике.
"Ставки по коротким депозитам обычно следуют за ключевой ставкой или ожиданиями изменения ключевой ставки. Но по длинным депозитам ставки сейчас ниже, потому что на них влияет не только ожидание на короткую перспективу снижения ставок, но и ожидание того, что в целом ставки будут снижаться вплоть до нейтрального уровня в 2027 году. И в этом смысле снижение ставок по депозитам выглядит вполне закономерно", - добавила Набиуллина.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 25,4 процента
