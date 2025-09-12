Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина высказалась о рассрочках при покупке жилья - 12.09.2025
Набиуллина высказалась о рассрочках при покупке жилья
Набиуллина высказалась о рассрочках при покупке жилья - 12.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина высказалась о рассрочках при покупке жилья
Банк России не против рассрочек при покупке жилья гражданами, но их права должны быть защищены, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России не против рассрочек при покупке жилья гражданами, но их права должны быть защищены, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы не против рассрочки. Но что нас беспокоит: при использовании рассрочки права покупателя квартиры должны быть защищены", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.При покупке жилья в ипотеку права гражданина защищены законом, объяснила Набиуллина. В первую очередь банк обязан сообщать полную стоимость кредита. Также в отдельных случаях банк должен предоставить кредитные каникулы, покупатель имеет возможность погашать долг досрочно и не переплачивать проценты.В то же время, как отмечает глава ЦБ, рассрочка не дает почти никаких гарантий."Часто рассрочка берется в расчете на то, что она дается на короткий срок, предлагается два-три года. Застройщики часто говорят: "Ставки упадут, и вы возьмете ипотеку". Но ипотеку никто не гарантировал. Это банк будет давать ипотеку. У человека есть ощущение, что он сейчас возьмет рассрочку, купит квартиру, потом получит ипотеку. А если он не сможет ее получить и квартира не в его собственности? Он рискует и квартиру не получить, и денег лишиться", - добавила она.Банки обязаны отслеживать долговую нагрузку гражданина и его состояние обслуживать кредит, поэтому ЦБ РФ выступает за передачу ими сведений о рассрочке в Национальное бюро кредитных историй. Это позволит обеспечить прозрачность информации по рассрочке, считает Набиуллина.
16:20 12.09.2025 (обновлено: 16:47 12.09.2025)
 
Набиуллина высказалась о рассрочках при покупке жилья

Набиуллина: ЦБ не против рассрочек при покупке жилья, но права граждан нужно защищать

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России не против рассрочек при покупке жилья гражданами, но их права должны быть защищены, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы не против рассрочки. Но что нас беспокоит: при использовании рассрочки права покупателя квартиры должны быть защищены", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
При покупке жилья в ипотеку права гражданина защищены законом, объяснила Набиуллина. В первую очередь банк обязан сообщать полную стоимость кредита. Также в отдельных случаях банк должен предоставить кредитные каникулы, покупатель имеет возможность погашать долг досрочно и не переплачивать проценты.
В то же время, как отмечает глава ЦБ, рассрочка не дает почти никаких гарантий.
"Часто рассрочка берется в расчете на то, что она дается на короткий срок, предлагается два-три года. Застройщики часто говорят: "Ставки упадут, и вы возьмете ипотеку". Но ипотеку никто не гарантировал. Это банк будет давать ипотеку. У человека есть ощущение, что он сейчас возьмет рассрочку, купит квартиру, потом получит ипотеку. А если он не сможет ее получить и квартира не в его собственности? Он рискует и квартиру не получить, и денег лишиться", - добавила она.
Банки обязаны отслеживать долговую нагрузку гражданина и его состояние обслуживать кредит, поэтому ЦБ РФ выступает за передачу ими сведений о рассрочке в Национальное бюро кредитных историй. Это позволит обеспечить прозрачность информации по рассрочке, считает Набиуллина.
НедвижимостьФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаРОССИЯ
 
 
