ЦБ беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками

2025-09-12T16:24+0300

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками, наблюдается всплеск жалоб, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Действительно, нас это беспокоит. Мы также видели всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств граждан", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.По мнению Набиуллиной, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались."Я просто напомню, что у нас блокироваться средства могут по сути по трем основаниям. Когда применяются меры для борьбы с мошенниками, есть подозрение на то, что операции мошеннические. Если есть отмывание денег, противодействие отмыванию денег и третье - это нарушение налогового законодательства. Вот когда банки могут приостанавливать операции", - подчеркнула глава регулятора.Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых..

