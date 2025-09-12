Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками - 12.09.2025
ЦБ беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками
ЦБ беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками - 12.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками
Банк России беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками, наблюдается всплеск жалоб, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T16:24+0300
2025-09-12T16:38+0300
банки
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками, наблюдается всплеск жалоб, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Действительно, нас это беспокоит. Мы также видели всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств граждан", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.По мнению Набиуллиной, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались."Я просто напомню, что у нас блокироваться средства могут по сути по трем основаниям. Когда применяются меры для борьбы с мошенниками, есть подозрение на то, что операции мошеннические. Если есть отмывание денег, противодействие отмыванию денег и третье - это нарушение налогового законодательства. Вот когда банки могут приостанавливать операции", - подчеркнула глава регулятора.Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых..
банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия
Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
16:24 12.09.2025 (обновлено: 16:38 12.09.2025)
 
ЦБ беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками

Набиуллина: ЦБ беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками, наблюдается всплеск жалоб, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Действительно, нас это беспокоит. Мы также видели всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств граждан", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
По мнению Набиуллиной, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались.
"Я просто напомню, что у нас блокироваться средства могут по сути по трем основаниям. Когда применяются меры для борьбы с мошенниками, есть подозрение на то, что операции мошеннические. Если есть отмывание денег, противодействие отмыванию денег и третье - это нарушение налогового законодательства. Вот когда банки могут приостанавливать операции", - подчеркнула глава регулятора.
Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых..
Набиуллина высказалась о рассрочках при покупке жилья
БанкиФинансыРОССИЯЭльвира Набиуллинабанк Россия
 
 
