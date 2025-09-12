https://1prime.ru/20250912/nalog-862145245.html
Россиянам объяснили, кто заплатит за высокие доходы от вкладов
Россиянам объяснили, кто заплатит за высокие доходы от вкладов - 12.09.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, кто заплатит за высокие доходы от вкладов
Период высоких ставок и доходов по депозитам для многих вкладчиков обернется необходимостью заплатить налог, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T03:03+0300
2025-09-12T03:03+0300
2025-09-12T03:03+0300
финансы
общество
фнс россии
налог
https://cdnn.1prime.ru/img/83366/22/833662205_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_b2d82ccf1639c435e01e577a8e6c2e07.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Период высоких ставок и доходов по депозитам для многих вкладчиков обернется необходимостью заплатить налог, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.По ее словам, порядок обложения процентов по депозитам налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) таков, что не предполагает удержания налога у источника выплаты. То есть, банки выплачивают начисленные проценты вкладчикам, не исполняя при этом функцию налогового агента.Налоговые обязательства по таким доходам рассчитывает ФНС России по окончании года и уведомляет налогоплательщиков о сумме НДФЛ с этого вида доходов. Информация появляется в том числев личном налоговом кабинете, туда необходимо регулярно заглядывать.“Целесообразно не распоряжаться всеми полученными средствами сразу, а отложить необходимую сумму на уплату НДФЛ. Срок уплаты НДФЛ за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года”, - напомнила финансист.Даже если у физического лица несколько вкладов в разных банках, начисленные проценты в каждом из которых не превышают необлагаемую сумму, налог возможно платить придется. Необлагаемая сумма процентов по вкладам для 2024 года составляет 210 тысяч рублей (1 миллион рублей х 21% - максимальная ставка ЦБ) и применяется к совокупному начисленному доходу по всем депозитам налогоплательщика во всех банках. Превышение облагается НДФЛ по ставке 13% и 15% в зависимости от суммы.Если процентная ставка по вкладу (остатку по счету) в течение календарного года не превышала 1% годовых, начисленный доход не подлежит налогообложению.Если у человека есть доходы по вкладам в иностранных банках, обязанности по декларированию и уплате налога полностью остаются за таким налогоплательщиком. Для расчета суммы НДФЛ доходы в иностранной валюте нужно переводить в рубли по курсу Банка России на дату получения такого дохода, заключила Голубцова.
https://1prime.ru/20250703/vklad-859106154.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83366/22/833662205_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_567ae215ae4f403523e8e6982e2a40a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, общество , фнс россии, налог
Финансы, Общество , ФНС России, НАЛОГ
Россиянам объяснили, кто заплатит за высокие доходы от вкладов
Финансист Голубцова объяснила, кому придет налог за доходы по вкладам
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Период высоких ставок и доходов по депозитам для многих вкладчиков обернется необходимостью заплатить налог, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
Раскрыто, на какой доход с банковского вклада начислят налог
По ее словам, порядок обложения процентов по депозитам налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) таков, что не предполагает удержания налога у источника выплаты. То есть, банки выплачивают начисленные проценты вкладчикам, не исполняя при этом функцию налогового агента.
Налоговые обязательства по таким доходам рассчитывает ФНС России по окончании года и уведомляет налогоплательщиков о сумме НДФЛ с этого вида доходов. Информация появляется в том числев личном налоговом кабинете, туда необходимо регулярно заглядывать.
“Целесообразно не распоряжаться всеми полученными средствами сразу, а отложить необходимую сумму на уплату НДФЛ. Срок уплаты НДФЛ за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года”, - напомнила финансист.
Даже если у физического лица несколько вкладов в разных банках, начисленные проценты в каждом из которых не превышают необлагаемую сумму, налог возможно платить придется. Необлагаемая сумма процентов по вкладам для 2024 года составляет 210 тысяч рублей (1 миллион рублей х 21% - максимальная ставка ЦБ) и применяется к совокупному начисленному доходу по всем депозитам налогоплательщика во всех банках. Превышение облагается НДФЛ по ставке 13% и 15% в зависимости от суммы.
Если процентная ставка по вкладу (остатку по счету) в течение календарного года не превышала 1% годовых, начисленный доход не подлежит налогообложению.
Если у человека есть доходы по вкладам в иностранных банках, обязанности по декларированию и уплате налога полностью остаются за таким налогоплательщиком. Для расчета суммы НДФЛ доходы в иностранной валюте нужно переводить в рубли по курсу Банка России на дату получения такого дохода, заключила Голубцова.