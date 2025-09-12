https://1prime.ru/20250912/nalog-862145245.html

Россиянам объяснили, кто заплатит за высокие доходы от вкладов

Россиянам объяснили, кто заплатит за высокие доходы от вкладов - 12.09.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, кто заплатит за высокие доходы от вкладов

Период высоких ставок и доходов по депозитам для многих вкладчиков обернется необходимостью заплатить налог, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T03:03+0300

2025-09-12T03:03+0300

2025-09-12T03:03+0300

финансы

общество

фнс россии

налог

https://cdnn.1prime.ru/img/83366/22/833662205_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_b2d82ccf1639c435e01e577a8e6c2e07.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Период высоких ставок и доходов по депозитам для многих вкладчиков обернется необходимостью заплатить налог, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.По ее словам, порядок обложения процентов по депозитам налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) таков, что не предполагает удержания налога у источника выплаты. То есть, банки выплачивают начисленные проценты вкладчикам, не исполняя при этом функцию налогового агента.Налоговые обязательства по таким доходам рассчитывает ФНС России по окончании года и уведомляет налогоплательщиков о сумме НДФЛ с этого вида доходов. Информация появляется в том числев личном налоговом кабинете, туда необходимо регулярно заглядывать.“Целесообразно не распоряжаться всеми полученными средствами сразу, а отложить необходимую сумму на уплату НДФЛ. Срок уплаты НДФЛ за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года”, - напомнила финансист.Даже если у физического лица несколько вкладов в разных банках, начисленные проценты в каждом из которых не превышают необлагаемую сумму, налог возможно платить придется. Необлагаемая сумма процентов по вкладам для 2024 года составляет 210 тысяч рублей (1 миллион рублей х 21% - максимальная ставка ЦБ) и применяется к совокупному начисленному доходу по всем депозитам налогоплательщика во всех банках. Превышение облагается НДФЛ по ставке 13% и 15% в зависимости от суммы.Если процентная ставка по вкладу (остатку по счету) в течение календарного года не превышала 1% годовых, начисленный доход не подлежит налогообложению.Если у человека есть доходы по вкладам в иностранных банках, обязанности по декларированию и уплате налога полностью остаются за таким налогоплательщиком. Для расчета суммы НДФЛ доходы в иностранной валюте нужно переводить в рубли по курсу Банка России на дату получения такого дохода, заключила Голубцова.

https://1prime.ru/20250703/vklad-859106154.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , фнс россии, налог