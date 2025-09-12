https://1prime.ru/20250912/nato-862214713.html

"Поражение НАТО". В США рассказали, каких изменений в зоне СВО боится Запад

2025-09-12T20:21+0300

2025-09-12T20:21+0300

2025-09-12T20:21+0300

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Поражение Украины в зоне СВО станет сильнейшим потрясением для НАТО и приведет к эскалации конфликта, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису."Поражение НАТО станет сокрушительным ударом, который Запад не сможет спокойно принять", — отметил Миршаймер.Он подчеркнул, что часть украинского фронта может обрушиться в ближайшее время, что обеспечит России крупные победы.По мнению профессора, в случае краха Украины давление сил, выступающих за эскалацию, может оказаться колоссальным и крайне опасным.Ранее газета Telegraph писала, что стремительное наступление российских войск резко обострило проблему Украины с пополнением армии. В результате ВСУ терпят поражения на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу России дополнительно подорвало боевой дух в стране.В августе Telegram-канал Mash сообщил, что с февраля 2022 года ВСУ потеряли убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, эти сведения содержались во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что это она совершила взлом, уточнив, что доступ был получен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.

2025

