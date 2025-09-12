https://1prime.ru/20250912/nepal-862179152.html

Российский дипломат рассказал о восстановлении авиасообщения в Непале

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Авиасообщение в Непале восстанавливается более быстрыми темпами, чем общая обстановка в стране и в столице Катманду после массовых беспорядков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев. "Воздушное сообщение нормализуется быстрее и динамичнее, нежели в целом обстановка в городе (Катманду - ред.) и стране", - сказал агентству дипломат. По его словам, если в четверг еще не все авиакомпании в полной мере возобновили полеты, то к пятнице количество рейсов увеличилось. "Сейчас мы уже видим, что и страны Ближнего Востока, и другие страны практически в полном объеме осуществляют полеты. То есть постепенно воздушное сообщение нормализуется", - уточнил Ивашев.

