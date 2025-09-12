Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский дипломат рассказал о восстановлении авиасообщения в Непале - 12.09.2025
Российский дипломат рассказал о восстановлении авиасообщения в Непале
2025-09-12T11:34+0300
2025-09-12T11:34+0300
11:34 12.09.2025
 
Российский дипломат рассказал о восстановлении авиасообщения в Непале

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗарубежные страны. Непал
Зарубежные страны. Непал - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Зарубежные страны. Непал. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Авиасообщение в Непале восстанавливается более быстрыми темпами, чем общая обстановка в стране и в столице Катманду после массовых беспорядков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев.
"Воздушное сообщение нормализуется быстрее и динамичнее, нежели в целом обстановка в городе (Катманду - ред.) и стране", - сказал агентству дипломат.
По его словам, если в четверг еще не все авиакомпании в полной мере возобновили полеты, то к пятнице количество рейсов увеличилось.
"Сейчас мы уже видим, что и страны Ближнего Востока, и другие страны практически в полном объеме осуществляют полеты. То есть постепенно воздушное сообщение нормализуется", - уточнил Ивашев.
Пустые улицы в Катманду - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Первые россияне успешно покинули Непал после массовых беспорядков
Вчера, 12:27
 
