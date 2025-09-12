https://1prime.ru/20250912/orban-862170409.html
Орбан оценил переговоры России и США по Украине
Орбан оценил переговоры России и США по Украине - 12.09.2025, ПРАЙМ
Орбан оценил переговоры России и США по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры РФ и США продвигаются быстро и со значительным прогрессом, но Украина - не главная их тема.
БУДАПЕШТ, 12 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры РФ и США продвигаются быстро и со значительным прогрессом, но Украина - не главная их тема. "Пока мы сосредоточены на... (конфликте на Украине - ред.), и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, "большие парни", которые ведут переговоры, ведут их не только об этом. Я думаю, они добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его мнению, в вопросе урегулирования конфликта на Украине "прогресс движется медленно", однако по всем остальным вопросам "закулисные переговоры идут хорошо и быстро продвигаются вперед".
Орбан оценил переговоры России и США по Украине
Орбан: переговоры России и США идут быстро, но Украина не главная тема
БУДАПЕШТ, 12 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры РФ и США продвигаются быстро и со значительным прогрессом, но Украина - не главная их тема.
"Пока мы сосредоточены на... (конфликте на Украине - ред.), и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, "большие парни", которые ведут переговоры, ведут их не только об этом. Я думаю, они добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его мнению, в вопросе урегулирования конфликта на Украине "прогресс движется медленно", однако по всем остальным вопросам "закулисные переговоры идут хорошо и быстро продвигаются вперед".
