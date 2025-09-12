На Западе узнали, какая страна лучше всех защищена от Израиля
MWM: Израиль никогда не решится атаковать Алжир из-за российского оружия
Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Алжир надежно защищен от потенциальных угроз со стороны Израиля благодаря вооружениям, полученным из России и Китая, сообщил военно-аналитический журнал Military Watch Magazine.
"Алжир приобрел современные системы противовоздушной обороны в России и Китае, и это делает его единственной страной в Северной Африке с защищенным воздушным пространством от нападений Израиля или других государств Запада", — отметило издание.
По мнению MWM, западные страны поставляют свои системы ПВО арабским государствам с многочисленными ограничениями.
"Это дает возможность для западных, израильских и турецких авианалетов на страны Ближнего Востока и Северной Африки", — подчеркнули в журнале.
Во вторник Армия обороны Израиля провела операцию под кодовым названием "Огненная вершина", нанеся удары по важным фигурам ХАМАС. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom заявила, что израильские власти уведомили США и Катар перед атаками на лидеров движения, находившихся в столице Катара, однако Катар это опроверг. Согласно заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа, Хумама аль-Хайю, и сотрудника сил безопасности Катара.
По словам офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Израиль самостоятельно разработал и осуществил операцию по ликвидации лидеров ХАМАС, полностью принимая на себя ответственность за нее, при этом президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с Нетаньяху после ударов и назвал их несчастным случаем.
Российский МИД в среду заявил, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала предотвратить дальнейшую эскалацию.