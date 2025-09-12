Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе узнали, какая страна лучше всех защищена от Израиля - 12.09.2025
На Западе узнали, какая страна лучше всех защищена от Израиля
На Западе узнали, какая страна лучше всех защищена от Израиля - 12.09.2025, ПРАЙМ
На Западе узнали, какая страна лучше всех защищена от Израиля
Алжир надежно защищен от потенциальных угроз со стороны Израиля благодаря вооружениям, полученным из России и Китая, сообщил военно-аналитический журнал... | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Алжир надежно защищен от потенциальных угроз со стороны Израиля благодаря вооружениям, полученным из России и Китая, сообщил военно-аналитический журнал Military Watch Magazine. "Алжир приобрел современные системы противовоздушной обороны в России и Китае, и это делает его единственной страной в Северной Африке с защищенным воздушным пространством от нападений Израиля или других государств Запада", — отметило издание. По мнению MWM, западные страны поставляют свои системы ПВО арабским государствам с многочисленными ограничениями. "Это дает возможность для западных, израильских и турецких авианалетов на страны Ближнего Востока и Северной Африки", — подчеркнули в журнале. Во вторник Армия обороны Израиля провела операцию под кодовым названием "Огненная вершина", нанеся удары по важным фигурам ХАМАС. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom заявила, что израильские власти уведомили США и Катар перед атаками на лидеров движения, находившихся в столице Катара, однако Катар это опроверг. Согласно заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа, Хумама аль-Хайю, и сотрудника сил безопасности Катара. По словам офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Израиль самостоятельно разработал и осуществил операцию по ликвидации лидеров ХАМАС, полностью принимая на себя ответственность за нее, при этом президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с Нетаньяху после ударов и назвал их несчастным случаем. Российский МИД в среду заявил, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала предотвратить дальнейшую эскалацию.
10:43 12.09.2025
 
На Западе узнали, какая страна лучше всех защищена от Израиля

MWM: Израиль никогда не решится атаковать Алжир из-за российского оружия

Флаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Флаг Израиля. Архивное фото
© flickr.com / timtom.ch
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Алжир надежно защищен от потенциальных угроз со стороны Израиля благодаря вооружениям, полученным из России и Китая, сообщил военно-аналитический журнал Military Watch Magazine.
"Алжир приобрел современные системы противовоздушной обороны в России и Китае, и это делает его единственной страной в Северной Африке с защищенным воздушным пространством от нападений Израиля или других государств Запада", — отметило издание.
Алжир - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Алжир пригласил Россию к участию в тендерах на нефтегазовые месторождения
9 сентября, 19:58
По мнению MWM, западные страны поставляют свои системы ПВО арабским государствам с многочисленными ограничениями.
"Это дает возможность для западных, израильских и турецких авианалетов на страны Ближнего Востока и Северной Африки", — подчеркнули в журнале.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль
Вчера, 23:24
Во вторник Армия обороны Израиля провела операцию под кодовым названием "Огненная вершина", нанеся удары по важным фигурам ХАМАС. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom заявила, что израильские власти уведомили США и Катар перед атаками на лидеров движения, находившихся в столице Катара, однако Катар это опроверг. Согласно заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа, Хумама аль-Хайю, и сотрудника сил безопасности Катара.
По словам офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Израиль самостоятельно разработал и осуществил операцию по ликвидации лидеров ХАМАС, полностью принимая на себя ответственность за нее, при этом президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с Нетаньяху после ударов и назвал их несчастным случаем.
Российский МИД в среду заявил, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала предотвратить дальнейшую эскалацию.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением
Вчера, 23:22
 
ИЗРАИЛЬКАТАРКИТАЙБиньямин НетаньяхуДональд ТрампМИД
 
 
