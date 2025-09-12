https://1prime.ru/20250912/pasechnik-862179325.html
Пасечник рассказал о сборе урожая зерновых в ЛНР
Пасечник рассказал о сборе урожая зерновых в ЛНР - 12.09.2025, ПРАЙМ
Пасечник рассказал о сборе урожая зерновых в ЛНР
Аграрии в ЛНР собрали более 90% урожая зерновых, параллельно готовя основу на следующий год, предстоит засеять порядка 290 тысяч гектаров озимыми культурами,... | 12.09.2025, ПРАЙМ
ЛУГАНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Аграрии в ЛНР собрали более 90% урожая зерновых, параллельно готовя основу на следующий год, предстоит засеять порядка 290 тысяч гектаров озимыми культурами, сообщил глава республики Леонид Пасечник. "Уборочная кампания в республике продолжается. Наши аграрии собрали более 90% зерновых. Параллельно они уже закладывают основу под урожай будущего года - начинается сев озимых... Всего же сельхозпредприятиям республики предстоит, как и в прошлом году, засеять озимыми культурами порядка 290 тысяч гектаров", - написал Пасечник. Он отметил, что уже половину площади полностью подготовили к началу сева, а различные меры поддержки позволили в полном объеме запастись семенами, удобрениями и техникой.
