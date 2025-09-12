https://1prime.ru/20250912/pasechnik-862179325.html

Пасечник рассказал о сборе урожая зерновых в ЛНР

Пасечник рассказал о сборе урожая зерновых в ЛНР - 12.09.2025, ПРАЙМ

Пасечник рассказал о сборе урожая зерновых в ЛНР

Аграрии в ЛНР собрали более 90% урожая зерновых, параллельно готовя основу на следующий год, предстоит засеять порядка 290 тысяч гектаров озимыми культурами,... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T11:42+0300

2025-09-12T11:42+0300

2025-09-12T11:42+0300

экономика

сельское хозяйство

мировая экономика

лнр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861836496_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_393a083c4dd177bd228cc95e95c91d77.jpg

ЛУГАНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Аграрии в ЛНР собрали более 90% урожая зерновых, параллельно готовя основу на следующий год, предстоит засеять порядка 290 тысяч гектаров озимыми культурами, сообщил глава республики Леонид Пасечник. "Уборочная кампания в республике продолжается. Наши аграрии собрали более 90% зерновых. Параллельно они уже закладывают основу под урожай будущего года - начинается сев озимых... Всего же сельхозпредприятиям республики предстоит, как и в прошлом году, засеять озимыми культурами порядка 290 тысяч гектаров", - написал Пасечник. Он отметил, что уже половину площади полностью подготовили к началу сева, а различные меры поддержки позволили в полном объеме запастись семенами, удобрениями и техникой.

https://1prime.ru/20250630/lnr-859042234.html

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, лнр