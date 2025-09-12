Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.09.2025
Пасечник рассказал о сборе урожая зерновых в ЛНР
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
лнр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861836496_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_393a083c4dd177bd228cc95e95c91d77.jpg
ЛУГАНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Аграрии в ЛНР собрали более 90% урожая зерновых, параллельно готовя основу на следующий год, предстоит засеять порядка 290 тысяч гектаров озимыми культурами, сообщил глава республики Леонид Пасечник. "Уборочная кампания в республике продолжается. Наши аграрии собрали более 90% зерновых. Параллельно они уже закладывают основу под урожай будущего года - начинается сев озимых... Всего же сельхозпредприятиям республики предстоит, как и в прошлом году, засеять озимыми культурами порядка 290 тысяч гектаров", - написал Пасечник. Он отметил, что уже половину площади полностью подготовили к началу сева, а различные меры поддержки позволили в полном объеме запастись семенами, удобрениями и техникой.
сельское хозяйство, мировая экономика, лнр
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, ЛНР
11:42 12.09.2025
 
Пасечник рассказал о сборе урожая зерновых в ЛНР

Уборка урожая зерновых. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Аграрии в ЛНР собрали более 90% урожая зерновых, параллельно готовя основу на следующий год, предстоит засеять порядка 290 тысяч гектаров озимыми культурами, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Уборочная кампания в республике продолжается. Наши аграрии собрали более 90% зерновых. Параллельно они уже закладывают основу под урожай будущего года - начинается сев озимых... Всего же сельхозпредприятиям республики предстоит, как и в прошлом году, засеять озимыми культурами порядка 290 тысяч гектаров", - написал Пасечник.
Он отметил, что уже половину площади полностью подготовили к началу сева, а различные меры поддержки позволили в полном объеме запастись семенами, удобрениями и техникой.
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Пасечник сообщил об освобождении всей территории ЛНР
30 июня, 22:00
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаЛНР
 
 
