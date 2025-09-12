https://1prime.ru/20250912/pauza-862186613.html
В Кремле заявили о паузе в контактах переговорных групп России и Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп.
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. "Пока, наверное, скорее можно говорить о паузе", - сказал Песков журналистам.
