В Кремле заявили о паузе в контактах переговорных групп России и Украины

2025-09-12T13:24+0300

2025-09-12T13:24+0300

2025-09-12T13:25+0300

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. "Пока, наверное, скорее можно говорить о паузе", - сказал Песков журналистам.

