В Кремле заявили о паузе в контактах переговорных групп России и Украины - 12.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили о паузе в контактах переговорных групп России и Украины
2025-09-12T13:24+0300
2025-09-12T13:25+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. "Пока, наверное, скорее можно говорить о паузе", - сказал Песков журналистам.
13:24 12.09.2025 (обновлено: 13:25 12.09.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп.
"Пока, наверное, скорее можно говорить о паузе", - сказал Песков журналистам.
