Европейцы мешают процессу урегулирования украинского кризиса, это ни для кого не секрет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T13:26+0300

политика

общество

мировая экономика

рф

дмитрий песков

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейцы мешают процессу урегулирования украинского кризиса, это ни для кого не секрет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что европейцы мешают, это действительно так, это ни для кого не секрет", - сказал Песков журналистам.

рф

2025

