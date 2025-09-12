Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейцы мешают урегулированию на Украине, заявил Песков - 12.09.2025
Европейцы мешают урегулированию на Украине, заявил Песков
Европейцы мешают урегулированию на Украине, заявил Песков - 12.09.2025, ПРАЙМ
Европейцы мешают урегулированию на Украине, заявил Песков
Европейцы мешают процессу урегулирования украинского кризиса, это ни для кого не секрет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T13:26+0300
2025-09-12T13:26+0300
политика
общество
мировая экономика
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейцы мешают процессу урегулирования украинского кризиса, это ни для кого не секрет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что европейцы мешают, это действительно так, это ни для кого не секрет", - сказал Песков журналистам.
рф
общество , мировая экономика, рф, дмитрий песков
Политика, Общество , Мировая экономика, РФ, Дмитрий Песков
13:26 12.09.2025
 
Европейцы мешают урегулированию на Украине, заявил Песков

Песков: Европа мешает урегулированию на Украине

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейцы мешают процессу урегулирования украинского кризиса, это ни для кого не секрет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что европейцы мешают, это действительно так, это ни для кого не секрет", - сказал Песков журналистам.
Политика Общество Мировая экономика РФ Дмитрий Песков
 
 
