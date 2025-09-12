https://1prime.ru/20250912/peskov-862186303.html
Россия готова идти по пути мирного урегулирования, заявил Песков
Россия готова идти по пути мирного урегулирования, заявил Песков - 12.09.2025, ПРАЙМ
Россия готова идти по пути мирного урегулирования, заявил Песков
Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T13:28+0300
2025-09-12T13:28+0300
2025-09-12T13:28+0300
политика
россия
общество
украина
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога и мирных поисков пути его регулирования", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250911/ukraina-862160279.html
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_ef3cfc34e0dfbc6141170b24fb6e7252.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, рф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, Дмитрий Песков
Россия готова идти по пути мирного урегулирования, заявил Песков
Песков: Россия готова идти по пути мирного урегулирования на Украине