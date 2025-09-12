https://1prime.ru/20250912/peskov-862186303.html

Россия готова идти по пути мирного урегулирования, заявил Песков

Россия готова идти по пути мирного урегулирования, заявил Песков - 12.09.2025, ПРАЙМ

Россия готова идти по пути мирного урегулирования, заявил Песков

Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T13:28+0300

2025-09-12T13:28+0300

2025-09-12T13:28+0300

политика

россия

общество

украина

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога и мирных поисков пути его регулирования", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250911/ukraina-862160279.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, рф, дмитрий песков