Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков

2025-09-12T13:29+0300

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему проведения учений "Запад-2025", заявил, что Россия не угрожает странам Европы. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. "Я хочу напомнить слова нашего президента: Россия никогда никому не угрожала, не угрожает она и странам Европы", - сказал Песков журналистам.

