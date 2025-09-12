Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250912/peskov-862186447.html
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков - 12.09.2025, ПРАЙМ
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему проведения учений "Запад-2025", заявил, что Россия не угрожает странам Европы. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T13:29+0300
2025-09-12T13:29+0300
политика
россия
общество
рф
европа
белоруссия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему проведения учений "Запад-2025", заявил, что Россия не угрожает странам Европы. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. "Я хочу напомнить слова нашего президента: Россия никогда никому не угрожала, не угрожает она и странам Европы", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250912/ucheniya-862180127.html
рф
европа
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9b686d2b0ce6053ea5b097273ac55475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, европа, белоруссия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, ЕВРОПА, БЕЛОРУССИЯ, Дмитрий Песков
13:29 12.09.2025
 
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков

Песков: Россия никогда никому не угрожала

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему проведения учений "Запад-2025", заявил, что Россия не угрожает странам Европы.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.
"Я хочу напомнить слова нашего президента: Россия никогда никому не угрожала, не угрожает она и странам Европы", - сказал Песков журналистам.
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
В Белоруссии рассказали об учениях "Запад — 2025"
11:53
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФЕВРОПАБЕЛОРУССИЯДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала