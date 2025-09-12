https://1prime.ru/20250912/peskov-862186832.html

Песков рассказал о каналах общения между Россией и Украиной

2025-09-12T13:26+0300

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Каналы общения между Россией и Украиной налажены, у переговорщиков двух стран есть возможность общаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться", - сказал Песков журналистам.

