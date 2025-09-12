https://1prime.ru/20250912/peskov-862186832.html
Песков рассказал о каналах общения между Россией и Украиной
Песков рассказал о каналах общения между Россией и Украиной - 12.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о каналах общения между Россией и Украиной
Каналы общения между Россией и Украиной налажены, у переговорщиков двух стран есть возможность общаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T13:26+0300
2025-09-12T13:26+0300
2025-09-12T13:26+0300
политика
россия
украина
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Каналы общения между Россией и Украиной налажены, у переговорщиков двух стран есть возможность общаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250912/pauza-862186613.html
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9b686d2b0ce6053ea5b097273ac55475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, рф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Дмитрий Песков
Песков рассказал о каналах общения между Россией и Украиной
Песков: каналы общения между Россией и Украиной налажены