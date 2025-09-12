https://1prime.ru/20250912/peskov-862187204.html

В Кремле назвали Европу инструментом конфронтации, а не мира

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Именно Европа в составе НАТО двигалась в сторону границ России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой, а Европа, будучи в составе НАТО, Североатлантического Альянса, который является инструментом конфронтации, а не мира и стабильности. Именно Европа двигалась всегда в сторону наших границ", - сказал Песков журналистам.

