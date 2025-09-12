https://1prime.ru/20250912/pfizer--862178963.html
Pfizer подала в суд на Роспатент
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, отклонившего ее заявку на регистрацию товарного знака Abrysvo для вакцин, говорится в документах, которые изучило РИА Новости. Заявление Pfizer поступило в суд 3 сентября и пока оставлено без движения ввиду неполной уплаты госпошлины. Pfizer оспаривает решение ведомства от 3 июня 2025 года. Заявку на регистрацию в России товарного знака для единственной категории товаров "вакцина для людей" американская компания подала в 2023 году. Это комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде концентрических окружностей (окружности разных радиусов, но имеющие один и тот же центр) и словесного элемента Abrysvo справа от них. Роспатент отклонил заявку, так как посчитал, что обозначение Pfizer сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком немецкой фармкомпании Merck. Ее комбинированный знак тоже состоит из концентрических окружностей и словесного элемента Mavenclad. Pfizer направила возражения, в которых указала, что окружность является очень популярной формой изобразительных элементов в товарных знаках этого класса и что препараты выписывают врачи, которые не могут быть введены в заблуждение сходством графических элементов. "Невозможно представить себе ситуацию, при которой невролог при лечении пациента с рассеянным склерозом захочет выписать иммунодепрессивный препарат "Мавенклад" (Mavenclad), а, будучи введенным в заблуждение "сходством до степени смешения изобразительным элементом", выпишет вакцину "Абрисво" (Abrysvo)", - отмечала Pfizer. Также, по мнению американской компании, невозможно представить, что пациент, покупающий в аптеке вакцину заявителя либо препарат Merck, "назовет фармацевту не наименование препарата… а будет описывать изобразительные элементы, которые он ранее видел на упаковке". Роспатент тем не менее отклонил и возражения Pfizer, в том числе опираясь и на мнение Merck. Теперь в споре будет разбираться суд. Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
