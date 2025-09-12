https://1prime.ru/20250912/plan-862162151.html
План "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково"
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. План "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"По информации ОД шестой армии ПВО: Пулково - план "Ковер", радиус 100 километров. Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части Ленинградской области, количество уточняется", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Ранее Дрозденко сообщил, что в Ленобласти объявлена опасность атаки БПЛА.
