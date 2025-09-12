Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша скрыла информацию об обучении своих военных на Украине - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250912/polsat-862171665.html
Польша скрыла информацию об обучении своих военных на Украине
Польша скрыла информацию об обучении своих военных на Украине - 12.09.2025, ПРАЙМ
Польша скрыла информацию об обучении своих военных на Украине
Польша закрыла информацию о направлении своих военных на Украину обучаться сбивать дроны, следует из слов заместителя министра национальной обороны республики... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T09:50+0300
2025-09-12T09:50+0300
политика
общество
россия
польша
украина
белоруссия
дональд туск
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/82579/48/825794836_0:29:2358:1355_1920x0_80_0_0_087c39b2a9c13eb425124573aa106443.jpg
ВАРШАВА, 12 сен – ПРАЙМ. Польша закрыла информацию о направлении своих военных на Украину обучаться сбивать дроны, следует из слов заместителя министра национальной обороны республики Цезари Томчика. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского поедут на Украину учиться сбивать дроны. "Это не та информация, которую можно передавать. Об этом нет смысла говорить", - заявил Томчик в эфире телеканала Polsat, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы находимся в текущем контакте с Украиной на всех военных уровнях, а также на уровне спецслужб. У нас полный обмен информацией на всех уровнях", - добавил он. Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://1prime.ru/20250912/polsha-862164338.html
польша
украина
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82579/48/825794836_257:0:2101:1383_1920x0_80_0_0_7b2faa396abeee93bcb873d37b1211a0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, польша, украина, белоруссия, дональд туск, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, ек, ес, нато
Политика, Общество , РОССИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС, НАТО
09:50 12.09.2025
 
Польша скрыла информацию об обучении своих военных на Украине

Польша закрыла информацию о направлении своих военных на Украину обучаться сбивать дроны

© flickr.com / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Флаги: Польши, ЕС и НАТО. Архивное фото
© flickr.com / Lukas Plewnia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 12 сен – ПРАЙМ. Польша закрыла информацию о направлении своих военных на Украину обучаться сбивать дроны, следует из слов заместителя министра национальной обороны республики Цезари Томчика.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского поедут на Украину учиться сбивать дроны.
"Это не та информация, которую можно передавать. Об этом нет смысла говорить", - заявил Томчик в эфире телеканала Polsat, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы находимся в текущем контакте с Украиной на всех военных уровнях, а также на уровне спецслужб. У нас полный обмен информацией на всех уровнях", - добавил он.
Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Польские военные, Сквежина
В Польше рассказали о странном совпадении перед инцидентом с дронами
07:12
 
ПолитикаОбществоРОССИЯПОЛЬШАУКРАИНАБЕЛОРУССИЯДональд ТускВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕКЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала