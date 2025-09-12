https://1prime.ru/20250912/polsat-862171665.html

Польша скрыла информацию об обучении своих военных на Украине

ВАРШАВА, 12 сен – ПРАЙМ. Польша закрыла информацию о направлении своих военных на Украину обучаться сбивать дроны, следует из слов заместителя министра национальной обороны республики Цезари Томчика. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского поедут на Украину учиться сбивать дроны. "Это не та информация, которую можно передавать. Об этом нет смысла говорить", - заявил Томчик в эфире телеканала Polsat, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы находимся в текущем контакте с Украиной на всех военных уровнях, а также на уровне спецслужб. У нас полный обмен информацией на всех уровнях", - добавил он. Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

