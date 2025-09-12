https://1prime.ru/20250912/polsha-862164338.html

В Польше рассказали о странном совпадении перед инцидентом с дронами

В Польше рассказали о странном совпадении перед инцидентом с дронами - 12.09.2025, ПРАЙМ

В Польше рассказали о странном совпадении перед инцидентом с дронами

Растущие сомнения вызывает возможная связь между недавним заявлением Еврокомиссии о предоставлении Польше кредита в 43 миллиарда евро на оружейное производство... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T07:12+0300

2025-09-12T07:12+0300

2025-09-12T07:12+0300

мировая экономика

польша

украина

белоруссия

урсула фон дер ляйен

дональд туск

дмитрий песков

rheinmetall

ек

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/12/841261225_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_cba59bf7be3f4145cff469a395ad4584.jpg

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Растущие сомнения вызывает возможная связь между недавним заявлением Еврокомиссии о предоставлении Польше кредита в 43 миллиарда евро на оружейное производство и инцидентом с беспилотниками. На это указала польская журналистка Александра Федорска из RadioDebata в социальной сети X. "Беспилотники над Польшей! 1) Европейская комиссия открывает Польше дорогу к кредиту в размере 43,7 миллиарда евро по программе SAFE. 2) Беспилотники залетают в Польшу и "угрожают" ей. 3) Немецкая военная промышленность заявляет, что у неё есть идеальное противодронное оборудование для Польши. 4) Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен спустя день после атаки считает, что Польше следует установить "эффективную стену против дронов", — написала Федорска. Польская газета Do Rzeczy уточняет, что речь идет о противодронной системе Skyranger, разработанной немецкой компанией Rheinmetall, и о её предстоящем развёртывании на Украине. Германия готовится заказать 650 единиц Skyranger и планирует производить до 200 систем в год. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду сообщил о сбитых над Польшей "опасных" дронах, называя их "российскими", однако доказательства этому отсутствуют. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что речь идет о более чем десяти дронах. Временно исполняющий обязанности посла России Андрей Ордаш подчеркнул, что Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал запросов на контакты от Польши, и отметил, что ЕС и НАТО продолжают обвинять Москву в провокациях без обоснования. Минобороны России заявило, что во время массированных ударов по ВПК Украины 10 сентября атаки на польские территории не планировались и что они готовы обсудить инцидент с дронами с польскими коллегами. Помимо этого, генерал-майор Павел Муравейко, первый заместитель министра обороны Белоруссии, отметил, что Белоруссия сообщала Польше и Литве о приближении дронов к их границам, тогда как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках со стороны Украины. Подразделения ПВО Белоруссии постоянно следили за беспилотниками, которые нарушали курс из-за радиоэлектронного противодействия, а часть этих дронов была уничтожена в белорусском небе.

https://1prime.ru/20250911/polsha-862155725.html

https://1prime.ru/20250911/polsha-862153486.html

https://1prime.ru/20250911/bild-862141113.html

польша

украина

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, польша, украина, белоруссия, урсула фон дер ляйен, дональд туск, дмитрий песков, rheinmetall, ек, ес