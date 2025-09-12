Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.09.2025
В Польше рассказали о странном совпадении перед инцидентом с дронами
В Польше рассказали о странном совпадении перед инцидентом с дронами
мировая экономика
польша
украина
белоруссия
урсула фон дер ляйен
дональд туск
дмитрий песков
rheinmetall
ек
ес
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Растущие сомнения вызывает возможная связь между недавним заявлением Еврокомиссии о предоставлении Польше кредита в 43 миллиарда евро на оружейное производство и инцидентом с беспилотниками. На это указала польская журналистка Александра Федорска из RadioDebata в социальной сети X. "Беспилотники над Польшей! 1) Европейская комиссия открывает Польше дорогу к кредиту в размере 43,7 миллиарда евро по программе SAFE. 2) Беспилотники залетают в Польшу и "угрожают" ей. 3) Немецкая военная промышленность заявляет, что у неё есть идеальное противодронное оборудование для Польши. 4) Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен спустя день после атаки считает, что Польше следует установить "эффективную стену против дронов", — написала Федорска. Польская газета Do Rzeczy уточняет, что речь идет о противодронной системе Skyranger, разработанной немецкой компанией Rheinmetall, и о её предстоящем развёртывании на Украине. Германия готовится заказать 650 единиц Skyranger и планирует производить до 200 систем в год. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду сообщил о сбитых над Польшей "опасных" дронах, называя их "российскими", однако доказательства этому отсутствуют. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что речь идет о более чем десяти дронах. Временно исполняющий обязанности посла России Андрей Ордаш подчеркнул, что Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал запросов на контакты от Польши, и отметил, что ЕС и НАТО продолжают обвинять Москву в провокациях без обоснования. Минобороны России заявило, что во время массированных ударов по ВПК Украины 10 сентября атаки на польские территории не планировались и что они готовы обсудить инцидент с дронами с польскими коллегами. Помимо этого, генерал-майор Павел Муравейко, первый заместитель министра обороны Белоруссии, отметил, что Белоруссия сообщала Польше и Литве о приближении дронов к их границам, тогда как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках со стороны Украины. Подразделения ПВО Белоруссии постоянно следили за беспилотниками, которые нарушали курс из-за радиоэлектронного противодействия, а часть этих дронов была уничтожена в белорусском небе.
польша
украина
белоруссия
мировая экономика, польша, украина, белоруссия, урсула фон дер ляйен, дональд туск, дмитрий песков, rheinmetall, ек, ес
В Польше рассказали о странном совпадении перед инцидентом с дронами

Журналистка Федорска: ЕС выделил деньги Польши на защиту от дронов заранее

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Растущие сомнения вызывает возможная связь между недавним заявлением Еврокомиссии о предоставлении Польше кредита в 43 миллиарда евро на оружейное производство и инцидентом с беспилотниками. На это указала польская журналистка Александра Федорска из RadioDebata в социальной сети X.
"Беспилотники над Польшей! 1) Европейская комиссия открывает Польше дорогу к кредиту в размере 43,7 миллиарда евро по программе SAFE. 2) Беспилотники залетают в Польшу и "угрожают" ей. 3) Немецкая военная промышленность заявляет, что у неё есть идеальное противодронное оборудование для Польши. 4) Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен спустя день после атаки считает, что Польше следует установить "эффективную стену против дронов", — написала Федорска.
Польская газета Do Rzeczy уточняет, что речь идет о противодронной системе Skyranger, разработанной немецкой компанией Rheinmetall, и о её предстоящем развёртывании на Украине. Германия готовится заказать 650 единиц Skyranger и планирует производить до 200 систем в год.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду сообщил о сбитых над Польшей "опасных" дронах, называя их "российскими", однако доказательства этому отсутствуют. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что речь идет о более чем десяти дронах. Временно исполняющий обязанности посла России Андрей Ордаш подчеркнул, что Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал запросов на контакты от Польши, и отметил, что ЕС и НАТО продолжают обвинять Москву в провокациях без обоснования. Минобороны России заявило, что во время массированных ударов по ВПК Украины 10 сентября атаки на польские территории не планировались и что они готовы обсудить инцидент с дронами с польскими коллегами.
Помимо этого, генерал-майор Павел Муравейко, первый заместитель министра обороны Белоруссии, отметил, что Белоруссия сообщала Польше и Литве о приближении дронов к их границам, тогда как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках со стороны Украины. Подразделения ПВО Белоруссии постоянно следили за беспилотниками, которые нарушали курс из-за радиоэлектронного противодействия, а часть этих дронов была уничтожена в белорусском небе.
Мировая экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Rheinmetall, ЕК, ЕС
 
 
