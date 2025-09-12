Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/polsha-862195498.html
"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России
"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России - 12.09.2025, ПРАЙМ
"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России
Европейские лидеры стараются усилить напряженность в отношениях с Россией после инцидента с дронами в Польше, сообщает глава французской партии "Патриоты"... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T15:15+0300
2025-09-12T15:15+0300
польша
украина
минск
дональд туск
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
нато
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067897_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_fd57c966462af6f45109948fcb21f0a4.jpg
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Европейские лидеры стараются усилить напряженность в отношениях с Россией после инцидента с дронами в Польше, сообщает глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Европейские ястребы — лгуны! Они бьются в истерике из-за событий в Польше, потому что открыто ищут войны! Давайте избавимся от этих сумасшедших", — написал он. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что инцидент со сбитыми над Польшей дронами может являться результатом ошибки. Лидер Белого дома подчеркнул, что его тревожит эта ситуация и он надеется на ее скорейшее разрешение. В ответ на заявление Трампа премьер-министр Польши Дональд Туск возразил, сказав, что не считает инцидент с беспилотниками ошибкой. Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск своевременно информировал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ночью белорусская ПВО постоянно отслеживала дроны, которые сбились с курса из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, и часть потерявших курс беспилотников была уничтожена силами ПВО в воздушном пространстве республики.
https://1prime.ru/20250912/ukraina-862193156.html
https://1prime.ru/20250912/tusk-862185841.html
https://1prime.ru/20250912/tusk--862177218.html
польша
украина
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067897_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f49475e39461eabb402b6e89cb4faaa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, минск, дональд туск, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, нато, минобороны рф
ПОЛЬША, УКРАИНА, МИНСК, Дональд Туск, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, НАТО, Минобороны РФ
15:15 12.09.2025
 
"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России

Филиппо заявил об истерике в ЕС из-за инцидента с беспилотниками в Польше

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Европейские лидеры стараются усилить напряженность в отношениях с Россией после инцидента с дронами в Польше, сообщает глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Европейские ястребы — лгуны! Они бьются в истерике из-за событий в Польше, потому что открыто ищут войны! Давайте избавимся от этих сумасшедших", — написал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
СМИ сообщили о панике на Украине из-за происшествия в Польше
14:31
Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что инцидент со сбитыми над Польшей дронами может являться результатом ошибки. Лидер Белого дома подчеркнул, что его тревожит эта ситуация и он надеется на ее скорейшее разрешение.
В ответ на заявление Трампа премьер-министр Польши Дональд Туск возразил, сказав, что не считает инцидент с беспилотниками ошибкой.
Инцидент с БПЛА в Польше
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
В Польше набросились на Туска из-за нового выпада в адрес России
13:14
В среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск своевременно информировал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ночью белорусская ПВО постоянно отслеживала дроны, которые сбились с курса из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, и часть потерявших курс беспилотников была уничтожена силами ПВО в воздушном пространстве республики.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Туск ответил на заявление Трампа о сбитых беспилотниках в Польше
11:18
 
ПОЛЬШАУКРАИНАМИНСКДональд ТускДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСНАТОМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала