"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России
Филиппо заявил об истерике в ЕС из-за инцидента с беспилотниками в Польше
Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Европейские лидеры стараются усилить напряженность в отношениях с Россией после инцидента с дронами в Польше, сообщает глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Европейские ястребы — лгуны! Они бьются в истерике из-за событий в Польше, потому что открыто ищут войны! Давайте избавимся от этих сумасшедших", — написал он.
Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что инцидент со сбитыми над Польшей дронами может являться результатом ошибки. Лидер Белого дома подчеркнул, что его тревожит эта ситуация и он надеется на ее скорейшее разрешение.
В ответ на заявление Трампа премьер-министр Польши Дональд Туск возразил, сказав, что не считает инцидент с беспилотниками ошибкой.
Инцидент с БПЛА в Польше
В среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск своевременно информировал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ночью белорусская ПВО постоянно отслеживала дроны, которые сбились с курса из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, и часть потерявших курс беспилотников была уничтожена силами ПВО в воздушном пространстве республики.