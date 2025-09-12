https://1prime.ru/20250912/polsha-862195498.html

"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России

"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России - 12.09.2025, ПРАЙМ

"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России

Европейские лидеры стараются усилить напряженность в отношениях с Россией после инцидента с дронами в Польше, сообщает глава французской партии "Патриоты"... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T15:15+0300

2025-09-12T15:15+0300

2025-09-12T15:15+0300

польша

украина

минск

дональд туск

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

нато

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067897_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_fd57c966462af6f45109948fcb21f0a4.jpg

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Европейские лидеры стараются усилить напряженность в отношениях с Россией после инцидента с дронами в Польше, сообщает глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Европейские ястребы — лгуны! Они бьются в истерике из-за событий в Польше, потому что открыто ищут войны! Давайте избавимся от этих сумасшедших", — написал он. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что инцидент со сбитыми над Польшей дронами может являться результатом ошибки. Лидер Белого дома подчеркнул, что его тревожит эта ситуация и он надеется на ее скорейшее разрешение. В ответ на заявление Трампа премьер-министр Польши Дональд Туск возразил, сказав, что не считает инцидент с беспилотниками ошибкой. Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск своевременно информировал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ночью белорусская ПВО постоянно отслеживала дроны, которые сбились с курса из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, и часть потерявших курс беспилотников была уничтожена силами ПВО в воздушном пространстве республики.

https://1prime.ru/20250912/ukraina-862193156.html

https://1prime.ru/20250912/tusk-862185841.html

https://1prime.ru/20250912/tusk--862177218.html

польша

украина

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, минск, дональд туск, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, нато, минобороны рф