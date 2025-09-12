https://1prime.ru/20250912/polsha-862219313.html

В США заметили одну деталь в заявлениях о дронах в Польше

МОСКВА, 12 сентября — ПРАЙМ. Европа и Украина устраивают шумиху из-за инцидента с беспилотниками в Польше, в то время как США остаются невозмутимыми, обратил внимание американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube."По среди всего этого — шумихи, переполоха, громких заголовков, возмущения — НАТО по-тихому официально опубликовала ответ — они не считают это нападением на Польшу. То есть все остальное — просто шум, верно? Так было заявлено. И заметьте, реакция правительства США, по сути, нулевая. Они вообще на это не реагируют", — подчеркнул он.Аналитик также отметил несоответствия в заявлениях европейских и украинских лидеров относительно инцидента с дронами в Польше и информации, исходящей от них же. Он указал на то, что дроны, которые Варшава хочет выдать за БПЛА российского происхождения, выглядят неповрежденными, хотя они якобы были "сбиты польскими средствами ПВО".В четверг, после заявлений властей о 16 сбитых над Польшей дронах, местные СМИ в основном опубликовали фотографий дронов, лежащих целыми на земле и без боевых частей. Польские военные утверждали, что в ночь со вторника на среду они привлекали самолеты и вертолеты, а также наземные системы ПВО для уничтожения беспилотников. При этом на фотографиях, которые распространяются в Сети, практически не видно, чтобы дроны были повреждены. Также незаметно, чтобы какой-либо из них нес вооружение. На различных интернет-ресурсах можно найти пять-шесть фотографий дронов. На одной из них носовая часть дрона цела, на других видно, что ее отделили. Некоторые СМИ используют для иллюстрирования публикаций в основном фотографии оцеплений или поисковых групп, сделанные с большого расстояния. На них ни дронов, ни мест их падения не видно в принципе.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск своевременно информировал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, в то время как Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отметил, что ночью белорусская ПВО постоянно отслеживала дроны, которые сбились с курса из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, и часть потерявших курс беспилотников была уничтожена силами ПВО в воздушном пространстве республики.

