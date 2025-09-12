https://1prime.ru/20250912/pravitelstvo-862177041.html

Правительство направит средства на развитие ЖКХ в трех регионах Кавказа

2025-09-12T11:03+0300

энергетика

россия

дагестан

ингушетия

северная осетия

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 600 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщили в российском кабмине. "Правительство продолжает создавать условия для реализации программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Подписано распоряжение о направлении на эти цели более 600 миллионов рублей", - говорится в сообщении кабмина. Отмечается, что выделенные средства пойдут на софинансирование расходов трёх регионов в рамках реализации программных мероприятий. Они, в частности, включают в себя консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ. Кроме того, в рамках программ реализуются мероприятия по привлечению в отрасль квалифицированных специалистов. Также идёт работа по установлению экономически обоснованных тарифов. "Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в цене", - уточнили в правительстве. Реализация пилотных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии началась в 2022 году.

