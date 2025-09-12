Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - эксперт - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/produktsija-862164864.html
Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - эксперт
Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - эксперт - 12.09.2025, ПРАЙМ
Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - эксперт
Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - ее уже давно употребляют не только мусульмане, но и представители других конфессий, ценящие высокое качество, заявил... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T07:31+0300
2025-09-12T07:31+0300
общество
здоровье
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862164864.jpg?1757651464
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - ее уже давно употребляют не только мусульмане, но и представители других конфессий, ценящие высокое качество, заявил РИА Новости генеральный директор Международного Центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов. "Мясная продукция считается халяльной, при условии, что животное, мясо которого было использовано для ее приготовления, было заколото по определенным правилам, при том, что и само животное должно быть разрешенным для употребления в пищу" ,- сказал он. Убой, по его словам, должен производиться практикующим мусульманином, прошедшим соответствующее обучение и имеющим профессиональные навыки. "Быстрыми движениями он перерезает шейные артерии, пищевод, трахею, не затрагивая позвоночника, чтобы при работающем сердце кровь вышла из туши животного или птицы. Только после смерти животного или птицы разрешается их обработка", - уточнил собеседник агентства. "Хоть "Халяль" - понятие религиозное, но в основе такого убоя ничто иное, как гуманное отношение к животным. Важная цель при убое - это минимизировать стресс для животного", - подчеркнул Газизов. На вопрос, не связана ли таким образом продукция халяль со здоровым образом жизни, он ответил: "Вы абсолютно правы, и это сегодня многие начинают понимать. Неудивительно, что продукцию "Халяль" уже давно употребляют не только мусульмане, но и представители других конфессий, выбирающие ее за высокое качество". Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, бизнес, рф
Общество , Здоровье, Бизнес, РФ
07:31 12.09.2025
 
Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - эксперт

Эксперт Газизов: халяль имеет отношение к ЗОЖ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - ее уже давно употребляют не только мусульмане, но и представители других конфессий, ценящие высокое качество, заявил РИА Новости генеральный директор Международного Центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов.
"Мясная продукция считается халяльной, при условии, что животное, мясо которого было использовано для ее приготовления, было заколото по определенным правилам, при том, что и само животное должно быть разрешенным для употребления в пищу" ,- сказал он.
Убой, по его словам, должен производиться практикующим мусульманином, прошедшим соответствующее обучение и имеющим профессиональные навыки.
"Быстрыми движениями он перерезает шейные артерии, пищевод, трахею, не затрагивая позвоночника, чтобы при работающем сердце кровь вышла из туши животного или птицы. Только после смерти животного или птицы разрешается их обработка", - уточнил собеседник агентства.
"Хоть "Халяль" - понятие религиозное, но в основе такого убоя ничто иное, как гуманное отношение к животным. Важная цель при убое - это минимизировать стресс для животного", - подчеркнул Газизов.
На вопрос, не связана ли таким образом продукция халяль со здоровым образом жизни, он ответил: "Вы абсолютно правы, и это сегодня многие начинают понимать. Неудивительно, что продукцию "Халяль" уже давно употребляют не только мусульмане, но и представители других конфессий, выбирающие ее за высокое качество".
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
 
ОбществоЗдоровьеБизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала