https://1prime.ru/20250912/produktsija-862164864.html

Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - эксперт

Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - эксперт - 12.09.2025, ПРАЙМ

Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - эксперт

Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - ее уже давно употребляют не только мусульмане, но и представители других конфессий, ценящие высокое качество, заявил... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T07:31+0300

2025-09-12T07:31+0300

2025-09-12T07:31+0300

общество

здоровье

бизнес

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862164864.jpg?1757651464

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Продукция халяль имеет отношение к ЗОЖ - ее уже давно употребляют не только мусульмане, но и представители других конфессий, ценящие высокое качество, заявил РИА Новости генеральный директор Международного Центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов. "Мясная продукция считается халяльной, при условии, что животное, мясо которого было использовано для ее приготовления, было заколото по определенным правилам, при том, что и само животное должно быть разрешенным для употребления в пищу" ,- сказал он. Убой, по его словам, должен производиться практикующим мусульманином, прошедшим соответствующее обучение и имеющим профессиональные навыки. "Быстрыми движениями он перерезает шейные артерии, пищевод, трахею, не затрагивая позвоночника, чтобы при работающем сердце кровь вышла из туши животного или птицы. Только после смерти животного или птицы разрешается их обработка", - уточнил собеседник агентства. "Хоть "Халяль" - понятие религиозное, но в основе такого убоя ничто иное, как гуманное отношение к животным. Важная цель при убое - это минимизировать стресс для животного", - подчеркнул Газизов. На вопрос, не связана ли таким образом продукция халяль со здоровым образом жизни, он ответил: "Вы абсолютно правы, и это сегодня многие начинают понимать. Неудивительно, что продукцию "Халяль" уже давно употребляют не только мусульмане, но и представители других конфессий, выбирающие ее за высокое качество". Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, бизнес, рф