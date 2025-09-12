В "Пулково" допустили корректировки расписания рейсов

https://1prime.ru/20250912/pulkovo-862162313.html
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Корректировки расписания рейсов из-за ограничений возможны в "Пулково", сообщил аэропорт. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. "Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково". По данным онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, с 2.00 до 7.00 мск задержаны пять рейсов, один отменен.
