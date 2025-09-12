https://1prime.ru/20250912/pulkovo-862163895.html

В "Пулково" ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий

В "Пулково" ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий - 12.09.2025, ПРАЙМ

В "Пулково" ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий

Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий в "Пулково", сообщает аэропорт. | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T06:45+0300

2025-09-12T06:45+0300

2025-09-12T06:45+0300

бизнес

ленинградская область

аэропорт пулково

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862163895.jpg?1757648741

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий в "Пулково", сообщает аэропорт. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. В Росавиации сообщили о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково". "Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта. Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту. Приносим извинения за доставленные неудобства. Напоминаем, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. Это главный приоритет гражданской авиации", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково".

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ленинградская область, аэропорт пулково, росавиация