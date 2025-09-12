Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.09.2025
Глава Rheinmetall заявил о готовности поставить Польше системы ПВО
Глава Rheinmetall заявил о готовности поставить Польше системы ПВО
Глава Rheinmetall заявил о готовности поставить Польше системы ПВО - 12.09.2025, ПРАЙМ
Глава Rheinmetall заявил о готовности поставить Польше системы ПВО
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о готовности поставить Польше системы противовоздушной обороны в рамках контракта, если... | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о готовности поставить Польше системы противовоздушной обороны в рамках контракта, если Варшава об этом попросит, на фоне польского инцидента с БПЛА, сообщает газета Financial Times. "Армин Паппергер также заявил, что его компания готова поставить Варшаве средства ПВО, чтобы помочь стране защитить себя, если она попросит", - говорится в материале издания. Глава Rheinmetall отметил, что готов поставить Польше системы ПВО, если его компания получит соответствующий контракт. Паппергер также добавил, что уже встречался с польскими чиновниками после инцидента с беспилотниками для обсуждения мер, которые можно незамедлительно предпринять для защиты польской границы. Кроме того, Паппергер заявил, что Европе необходимо, не затрачивая много денег, разработать антидроновые системы, поскольку их сейчас у нее практически нет. Говоря об Украине, он добавил, что разработанные для борьбы с БПЛА системы Skyranger будут поставляться Киеву, начиная с конца года. Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
09:07 12.09.2025
 
Глава Rheinmetall заявил о готовности поставить Польше системы ПВО

FT: Rheinmetall готов поставить Польше системы ПВО, если та попросит

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о готовности поставить Польше системы противовоздушной обороны в рамках контракта, если Варшава об этом попросит, на фоне польского инцидента с БПЛА, сообщает газета Financial Times.
"Армин Паппергер также заявил, что его компания готова поставить Варшаве средства ПВО, чтобы помочь стране защитить себя, если она попросит", - говорится в материале издания.
Глава Rheinmetall отметил, что готов поставить Польше системы ПВО, если его компания получит соответствующий контракт. Паппергер также добавил, что уже встречался с польскими чиновниками после инцидента с беспилотниками для обсуждения мер, которые можно незамедлительно предпринять для защиты польской границы.
Кроме того, Паппергер заявил, что Европе необходимо, не затрачивая много денег, разработать антидроновые системы, поскольку их сейчас у нее практически нет.
Говоря об Украине, он добавил, что разработанные для борьбы с БПЛА системы Skyranger будут поставляться Киеву, начиная с конца года.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
