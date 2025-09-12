"Радиостанция Судного дня" передала четыре новых сообщения

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
политика
общество
москва
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в пятницу утром в эфир четыре новых сигнала, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В эфире радиостанции 12 сентября в 9.03 по Москве прозвучало слово "Альма", в 9.05 - слово "Аутосыч". Третий сигнал прошел 9.30 по Москве, прозвучало слово "Древостой", а в 9.32 - слово "Лучориал". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
москва
общество , москва
Политика, Общество , МОСКВА
12:05 12.09.2025
 
© fotolia.com / Manuel FernandesВышки сотовой связи
Вышки сотовой связи - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Вышки сотовой связи. Архивное фото
© fotolia.com / Manuel Fernandes
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в пятницу утром в эфир четыре новых сигнала, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции 12 сентября в 9.03 по Москве прозвучало слово "Альма", в 9.05 - слово "Аутосыч". Третий сигнал прошел 9.30 по Москве, прозвучало слово "Древостой", а в 9.32 - слово "Лучориал".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
ПолитикаОбществоМОСКВА
 
 
