"Радиостанция Судного дня" передала четыре новых сообщения

2025-09-12T12:05+0300

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в пятницу утром в эфир четыре новых сигнала, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В эфире радиостанции 12 сентября в 9.03 по Москве прозвучало слово "Альма", в 9.05 - слово "Аутосыч". Третий сигнал прошел 9.30 по Москве, прозвучало слово "Древостой", а в 9.32 - слово "Лучориал". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".

