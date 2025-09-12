https://1prime.ru/20250912/rayt-862192846.html

В США рассказали, когда ЕС может отказаться от российского газа

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение 6-12 месяцев. | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T14:35+0300

2025-09-12T14:35+0300

2025-09-12T14:35+0300

энергетика

газ

сша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/88/841398866_0:587:4000:2837_1920x0_80_0_0_48f6287f7c618f16889be9c1336cc69f.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение 6-12 месяцев. "Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение года, может быть, в течение шести месяцев... Со стороны США мы могли бы ускорить этот процесс, и я думаю, было бы хорошо, если бы эти даты были сдвинуты ещё больше", - заявил Райт агентству Рейтер, говоря о том, как быстро ЕС мог бы отказаться от российского газа и заменить его американским СПГ.

https://1prime.ru/20250912/reuters-862192125.html

сша

2025

газ, сша, ес