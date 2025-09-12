Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали, когда ЕС может отказаться от российского газа - 12.09.2025
В США рассказали, когда ЕС может отказаться от российского газа
В США рассказали, когда ЕС может отказаться от российского газа - 12.09.2025, ПРАЙМ
В США рассказали, когда ЕС может отказаться от российского газа
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение 6-12 месяцев. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T14:35+0300
2025-09-12T14:35+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение 6-12 месяцев. "Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение года, может быть, в течение шести месяцев... Со стороны США мы могли бы ускорить этот процесс, и я думаю, было бы хорошо, если бы эти даты были сдвинуты ещё больше", - заявил Райт агентству Рейтер, говоря о том, как быстро ЕС мог бы отказаться от российского газа и заменить его американским СПГ.
Энергетика, Газ, США, ЕС
14:35 12.09.2025
 
В США рассказали, когда ЕС может отказаться от российского газа

Райт: ЕС может отказаться от российского газа в течение 6-12 месяцев

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Танкер СПГ. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение 6-12 месяцев.
"Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение года, может быть, в течение шести месяцев... Со стороны США мы могли бы ускорить этот процесс, и я думаю, было бы хорошо, если бы эти даты были сдвинуты ещё больше", - заявил Райт агентству Рейтер, говоря о том, как быстро ЕС мог бы отказаться от российского газа и заменить его американским СПГ.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ЕК в среду представит проект 19-го пакета санкций, пишет Reuters
14:20
 
Энергетика Газ США ЕС
 
 
