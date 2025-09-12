Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту "Пулково" задержали или отменили более 15 рейсов
2025-09-12T07:22+0300
2025-09-12T07:22+0300
бизнес
ленинградская область
москва
сочи
аэропорт пулково
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Более 15 рейсов задержаны или отменены в аэропорту "Пулково" из-за ограничений. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. В период с 2.00 до 12.00 мск в аэропорту "Пулково" отменено 13 рейсов, среди городов прилета были Москва и Архангельск, задержано 17, которые должны направиться в Махачку, Сочи, Калининград, Анталью, Самарканд, Батуми и другие точки.
ленинградская область
москва
сочи
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Более 15 рейсов задержаны или отменены в аэропорту "Пулково" из-за ограничений.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона.
В период с 2.00 до 12.00 мск в аэропорту "Пулково" отменено 13 рейсов, среди городов прилета были Москва и Архангельск, задержано 17, которые должны направиться в Махачку, Сочи, Калининград, Анталью, Самарканд, Батуми и другие точки.
 
