Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК в среду представит проект 19-го пакета санкций, пишет Reuters - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250912/reuters-862192125.html
ЕК в среду представит проект 19-го пакета санкций, пишет Reuters
ЕК в среду представит проект 19-го пакета санкций, пишет Reuters - 12.09.2025, ПРАЙМ
ЕК в среду представит проект 19-го пакета санкций, пишет Reuters
Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T14:20+0300
2025-09-12T14:20+0300
экономика
россия
центральная азия
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590942_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3e1eaffa6e7da1e42e6e1e5bc2b60d1e.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов Европейского союза. "Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду", - передает агентство со ссылкой на дипломатов. Рейтер добавляет, что ЕК также обдумывает добавить в черный список банки из двух стран Центральной Азии, а также независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы.
https://1prime.ru/20250912/ek--862189995.html
центральная азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590942_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1db114ab8d3ee7df87a56a05ed1f7727.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, центральная азия, ек
Экономика, РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ЕК
14:20 12.09.2025
 
ЕК в среду представит проект 19-го пакета санкций, пишет Reuters

Reuters: ЕК планирует представить 19-й пакет санкций против России 17 сентября

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов Европейского союза.
"Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду", - передает агентство со ссылкой на дипломатов.
Рейтер добавляет, что ЕК также обдумывает добавить в черный список банки из двух стран Центральной Азии, а также независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ЕК отказалась подтвердить, что ЕС не будет вводить пошлины против Индии
13:58
 
ЭкономикаРОССИЯЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала