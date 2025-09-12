https://1prime.ru/20250912/reuters-862192125.html

ЕК в среду представит проект 19-го пакета санкций, пишет Reuters

ЕК в среду представит проект 19-го пакета санкций, пишет Reuters - 12.09.2025, ПРАЙМ

ЕК в среду представит проект 19-го пакета санкций, пишет Reuters

Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 12.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных дипломатов Европейского союза. "Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду", - передает агентство со ссылкой на дипломатов. Рейтер добавляет, что ЕК также обдумывает добавить в черный список банки из двух стран Центральной Азии, а также независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы.

